戴林瀚在案中關鍵時間為楊金隆上司，他指出，由於所涉電郵在申請上市之前發出，根據日期界定有關討論的性質應為上市前查詢，不認為楊在刊發招股書前回應是恰當，又指這類型電郵不應以私人電郵形式接收，預期楊應通知當時直屬上司簡愛嫦，若有特殊或不尋常事情發生才需要處理。

戴林瀚又表示，林楚華曾存入815萬元至楊金隆妻郝媛媛銀行戶口，以及存入100萬至楊與太太的聯名戶口，楊金隆應就有關款項向他申報。他續指，如有任何有關潛在或真實利益衝突的疑問，應告訴他或上市部總裁；若認為有利益衝突，則應作出披露，並不得取閱有關上市申請資料。辯方其後追問，戴林瀚回答指若楊不認為涉及任何利益衝突，則毋須與他商討。

另外，辯方代表律師提到，戴林瀚在去年2月獲港交所支付逾500萬花紅，條件是須協助廉政公署調查。戴林瀚補充，他還須協助其他監管機構如證監會調查，並指由於他於2019年退休後不再受僱於港交所，故港交所欲以花紅來換取他真實全面地協助調查，而以往的花紅沒有同樣的附帶條件。