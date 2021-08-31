早前龍振邦、趙晞揚、袁國勇三位學者登文，認為先維持「清零」政策，到疫苗接種率夠高，才討論「共存」方案，大抵是回應潘烈文的說法，兼以自身地位去呼籲市民盡快接種疫苗，否則清零的堡壘終有日失守，醫療系統又復承受壓力。

暫且撇開香港，參考英國近期情況。英國於病毒肇起之時，由Boris Johnson提出讓市民感染，再建立圍牆，到近來又指出應與病毒「共存」。對香港人或是不可思議，但畢竟兩地世情殊異，縱使英國行「清零」政策，英國人終難抵受落酒吧、開派對的誘惑，加上Anglo-Saxon人較亞洲人希望證明自己勇悍，變相「清零」政策不易在英國實行。

除了過去兩年的經濟重挫外，本來英國疫苗接種率在歐洲偏快，有機會成為全歐最先經濟復甦的一批國家，然而近期受到的挫折，是部分行業的基層員工不足，致令經濟復甦蒙受另一阻力。事緣英國醫療系統NHS會向曾與中了病毒者有親密接觸的人發通知，被ping中的人便須自行隔離十日，Boris Johnson本人便曾被ping中。

BBC整合數據指，7月首周NHS已ping了50萬人，整個政策被戲謔為「pingdemic」。白領被ping中可以WFH，但做物流的便受最大影響，現時英國的貨車司機、貨倉技術員（要懂得操作機器）大批缺人，火車班次轉疏，亦與pingdemic有關（脫歐亦是部分原因）。物流進而拖累飲食業、零售業，多間大型連鎖快餐店、超市亦因此而局部缺貨。在此情況經濟如何復甦，便成為近日國內討論的焦點。

回看香港，其特點是中西合璧，壞者隨時結合兩方缺點，但好者則勝在隨宜採用不同方針，好些範疇都沒有包袱。回到龍振邦教授等人的文章，「清零」是buy time，待疫苗接種率夠高，可考慮「共存」，似乎是香港的出路，否則一旦失守，現時普羅大眾可照常出外的自由都會被瞬間剝奪，得來不易的失業率下跌，也有機會回升。問題只是在於如何說服市民願意接種疫苗，只可惜措施原意不壞，但要推行起來，就建基於積養多年的民望。過往數年有否在此下好功夫，便一下子無所遁形了。

賈文清

其他觀點