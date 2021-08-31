富途上半年交易額達3.6萬億超去年全年 次季賺5.5億
文章日期：2021年8月31日 18:24
富途控股（美：FUTU）今日公布季度業績，集團第二季總交易額高達1.3萬億元，按年增長104.3%，上半年交易額達約3.6萬億元，已超過去年全年交易額。次季收入達15.8億元，按年增129.3%，淨利潤近5.5億元，按年增近1.3倍。另外，有資產客戶數按年增230.2%，突破100萬。
根據季度報告，期內集團三大業務收入均錄得穩健增長，其中交易佣金及手續費收入按年增長94.8%至約8億元，利息收入按年增長193.6%至約6.1億元，財富管理、 企業服務等其他收入按年增長140.5%至約1.7億元。
用戶方面，集團全球註冊用戶達1,550萬，按年增長66.8%；客戶數達232萬，按年升142.5%。有資產客戶數按年增230.2%突破100萬，其中近80%增長來自香港、新加坡等高增長市場。
集團創辦人李華表示，集團下半年將針對新加坡市場，與投資者共同推動當地金融科技行業發展。
其他報道
金融初創Grantit過去3年錄貸款申請3.7億 擬拓個人理財顧問領域
MSCI換馬恒指挾升339點 成交增55%至2133億元 本月恒指跌82點