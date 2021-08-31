根據季度報告，期內集團三大業務收入均錄得穩健增長，其中交易佣金及手續費收入按年增長94.8%至約8億元，利息收入按年增長193.6%至約6.1億元，財富管理、 企業服務等其他收入按年增長140.5%至約1.7億元。

用戶方面，集團全球註冊用戶達1,550萬，按年增長66.8%；客戶數達232萬，按年升142.5%。有資產客戶數按年增230.2%突破100萬，其中近80%增長來自香港、新加坡等高增長市場。

集團創辦人李華表示，集團下半年將針對新加坡市場，與投資者共同推動當地金融科技行業發展。

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