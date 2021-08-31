中生製藥參股的科興受惠新冠疫苗接種 聯營公司半年賺69億
文章日期：2021年8月31日 17:54
中國生物製藥（1177）表示，於聯營公司及合營公司之投資方面，表現符合預期。該集團持股15.03%並生產新冠肺炎疫苗克爾萊福的聯營公司北京科興中維生物技術公司，表現尤為突出，其產品已在超過50個國家獲批緊急使用或附條件上市，並進入世界衛生組織緊急使用清單。連同科興在內的聯營及合營合司合計，期內對該集團帶來稅後盈利約69.06億元（人民幣、下同）貢獻，扭虧為盈。
現時中生製藥的聯營公司及合營公司包括科興、正大天晴-康方（上海）生物醫藥及經營藥店的泉源堂。該集團指出，科興的克爾來福第三期原液車間在今年四月於國內建成並投產，年產能超20億劑；除中國以外，疫苗生產地遍及印尼、馬來西亞、巴西、土耳其、埃及。科興今年更與中國以外的近20個國家簽約近9億劑疫苗的合作協議，克爾來福目前已在全球完成超過10億劑接種。
科興中維期內被列為聯營公司並以權益法入賬。截至6月底止，其於科興中維的投資的賬面值約值97.23億元人民幣，佔集團的總總資產約17.3%。這比較其在去年底應佔科興的淨資產值35.36億元人民幣，及此前以5.15億美元（約40.17億港元），明顯增值逾倍。
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