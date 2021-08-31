現時中生製藥的聯營公司及合營公司包括科興、正大天晴-康方（上海）生物醫藥及經營藥店的泉源堂。該集團指出，科興的克爾來福第三期原液車間在今年四月於國內建成並投產，年產能超20億劑；除中國以外，疫苗生產地遍及印尼、馬來西亞、巴西、土耳其、埃及。科興今年更與中國以外的近20個國家簽約近9億劑疫苗的合作協議，克爾來福目前已在全球完成超過10億劑接種。

科興中維期內被列為聯營公司並以權益法入賬。截至6月底止，其於科興中維的投資的賬面值約值97.23億元人民幣，佔集團的總總資產約17.3%。這比較其在去年底應佔科興的淨資產值35.36億元人民幣，及此前以5.15億美元（約40.17億港元），明顯增值逾倍。

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