7月港元存款下跌4.9%
文章日期：2021年8月31日 17:47
6月份多隻新股趕在上半年上市，新股熱潮後，7月份的港元存款數字下跌。據金管局最新公布，7月份港元存款按月下跌4.9%，涉及3833億元，撇除新股影響，7月份港元存款下跌1.3%。7月外幣存款則按月上升1.4%，整體存款總額按月下跌1.8%。香港人民幣存款按月沒有明顯變動，於7月底為8208億元人民幣。
金管局指，6月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，帶來高基數影響，隨著這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，存款下跌。撇除新股認購貸款所產生的存款，7月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.2%，由年初截至7月底計則上升2%。
撇除新股認購貸款，7月份貸款與墊款總額微跌0.2%，由年初截至7月底計則上升4.3%。以年率化計算，7月份撇除新股影響的貸款額下跌1.8%，首7個月的年率化貸款增長為7.4%。
按揭方面，7月份新申請貸款個案較6月份按月減少1%至15176宗。新批出的按揭貸款額較6月份減少6.8%至544億元。7月份新取用按揭貸款額較6月份增加0.4%至393億元。以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的96.4%上升至7月份的96.5%。
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