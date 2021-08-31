金管局指，6月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，帶來高基數影響，隨著這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金，存款下跌。撇除新股認購貸款所產生的存款，7月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌1.2%，由年初截至7月底計則上升2%。

撇除新股認購貸款，7月份貸款與墊款總額微跌0.2%，由年初截至7月底計則上升4.3%。以年率化計算，7月份撇除新股影響的貸款額下跌1.8%，首7個月的年率化貸款增長為7.4%。

按揭方面，7月份新申請貸款個案較6月份按月減少1%至15176宗。新批出的按揭貸款額較6月份減少6.8%至544億元。7月份新取用按揭貸款額較6月份增加0.4%至393億元。以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的96.4%上升至7月份的96.5%。

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