希瑪半年轉賺1371萬元 續擴充牙科業務
文章日期：2021年8月31日 17:29
希瑪眼科（3309）公布，中期扭虧為盈，賺1371.2萬元，2020年中期虧損為2098.1萬元，每股盈利為0.0119元，不派中期息。
集團上半年收益按年升99.2%至5.21億元，毛利率為34.3%，按年升10.8個百分點，淨利潤率為2.4%。上半年來自本港及內地的診金及其他醫療服務費分別為8705.1萬元及5453.3萬元，分別按年升82.5%及73.9%﹔上半年來自本港及內地手術費分別為1.409億元及1.53億元，分別按年升61.7%及1.49倍。但本港平均手術費按年跌19.1%至2.675萬元﹔內地則升46.1%至1.6089萬元。
集團指，上半年集團香港及中國內地的收益分別增加88.2%及111%，由於香港對優質牙科及其他醫療服務的需求日益增加，集團已於2021年4月開始在銅鑼灣及沙田經營牙科服務，並於2021年2月在沙田經營一般醫療服務。集團將繼續通過有機增長及潛在併購，在香港發掘牙科及其他醫療服務的擴充機會。
而第七間眼科醫院位於惠州於2021年3月開始投入運作，佔地4,000平方米，設有3間手術室及10間醫療室。其位於廣州的第八間眼科醫院預計將於2021年底前開始營業。
此外，集團正在廣東省東莞、佛山和揭陽設立三家眼科醫院，並在福建省福州設立一家眼科中心。全部預計將於未來6至9個月開始營業。
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