大劉與甘比與恒大主席許家印相熟，雙方亦有不少交易往來。資料顯示，甘比最後曾在2018年8月斥資2.77億元增持恒大，粗略計算，她當時所持約9%恒大股權，平均價超過26元，今次出貨價相當於較其平均入貨成本折讓近83%。

甘比表示，華置、劉鑾雄及她本人持續投資不同板塊的股票及債券，並會定期及因應市況轉變調整投資策略；是次她調整手上的恒大集團股份，只是眾多投資活動之一，並按監管條例公開披露。

甘比又表示自己、華置及劉鑾雄的現金流均未有受到恒大集團的投資影響，其持有的整體投資組合十分穩健，因此並無套現壓力。作為恒大集團的股東，將會繼續支持恒大集團的發展，並探索各種可能互利共赢的機會。

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