甘比沽恒大套現逾2800萬 出貨價料較成本價蝕逾八成
文章日期：2021年8月31日 17:18
據聯交所資料顯示，一向是恒大（3333）支持者的「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），上周四（27日）罕有地沽售恒大持股，以每股平均4.4774元沽出約631.2萬股恒大股份，套現約2826.13萬元。出售完成後，持股量下降至8.96%。以今日收市價4.36元計，輕微溢價2.7%。
大劉與甘比與恒大主席許家印相熟，雙方亦有不少交易往來。資料顯示，甘比最後曾在2018年8月斥資2.77億元增持恒大，粗略計算，她當時所持約9%恒大股權，平均價超過26元，今次出貨價相當於較其平均入貨成本折讓近83%。
甘比表示，華置、劉鑾雄及她本人持續投資不同板塊的股票及債券，並會定期及因應市況轉變調整投資策略；是次她調整手上的恒大集團股份，只是眾多投資活動之一，並按監管條例公開披露。
甘比又表示自己、華置及劉鑾雄的現金流均未有受到恒大集團的投資影響，其持有的整體投資組合十分穩健，因此並無套現壓力。作為恒大集團的股東，將會繼續支持恒大集團的發展，並探索各種可能互利共赢的機會。
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