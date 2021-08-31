上實上半年淨利潤增1.65倍達21.3億
文章日期：2021年8月31日 17:06
上海實業（0363）公布6月底止中期業績，受惠於公路業務回復正常，加上獲得入城段收費里程減少的35.53億元人民幣經濟補償，同時房地產合營項目交付入賬，及錄得出售物業額外盈利，因此期內股東應佔溢利達到21.3億元，按年增長1.65倍。每股派中期息0.48元，按年增加1.18倍。
該集團指，旗下包括公路業務的基建設施業務部門期間錄得盈利12.15億元，按年大升197.5%，佔集團淨利潤約53.4%。由於三條公路自去年5月6日起入城段不計收費里程，影響去年同期的通行費收入。經與市政府溝通協商，其已於今年六月底收取共35.53億元人民幣的經濟補償，將按使用架次之基準分攤於各相關公路特許經營權剩餘的年期，入賬為其他收入。另上實環境的淨利潤為
3.33億元人民幣，按年增長18.3%。中環保水務則錄淨利潤1.59億元人民幣，按年減少4.8%。
房地產業務方面，在上半年錄得7.68億元盈利貢獻，按年上升199.5%，佔集團淨利潤約33.7%。旗下上實發展售樓錄得簽約額40.43億元人民幣，期間的租金收入約2.4億元。上實城開的股東應佔溢利為5403萬元，按年下跌64.2%，主要由於期內因應疫情產生額外分銷及銷售開支﹐以及因應收入上升導致土地增值稅增加所致。消費品業務上半年盈利為2.92億元，較去年同期下跌18.9%，佔集團業務淨利潤約12.9%。
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