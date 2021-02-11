期內，網易在線遊戲服務淨收入為145.28億元，按年增加5.1%。公司透露，將於9月推出一系列IP遊戲，包括由網易和華納兄弟聯合開發的《哈利波特：魔法覺醒》，以及《The Lord of the Rings: Rise to War》等新作品；在線遊戲服務毛利率按年上升2.3個百分點。

另外，有道淨收入為13.4億元，按年增加1.08倍；毛利率按年大幅升7.1個百分點至52.3%，但按季卻跌5個百分點。創新業務及其他業務收入按年增加26%至47.03億元。

公司同時宣布，將股份回購計劃的金額增加至不超過30億美元（約234億港元）。截至今年6月底止，公司已回購約460萬股美國存托股，共計約5億美元。另網易會從9月2日開始， 在不超過36個月的期限內，回購有道總金額不超過5000萬美元流通在外的美國存託股。