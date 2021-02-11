集團於中期業績表示，留意到有關集團的負面報導，對其流動性造成一定不利影響，造成延遲支付供貨商和工程款情況，導致集團部分相關項目停工。目前在政府的協調支持下，集團正在積極與供應商及建築承包商洽談爭取該等項目復工。

恒大指，但假如有關項目未能復工，可能存在對項目減值及影響集團流動性的風險。而為改善現金流及流動性問題，於7月1日至8月27日期間，已向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部份欠款，總金額約251.7億元。

售恒騰盛京恒大冰泉股份

恒大又按每股3.2港元的價格出售恒騰網絡集團有限公司合共11%股份給兩個買方，總代價約為32.5億港元；扣除集團同時向恒騰網絡集團提供的股東貸款後，可自有關銷售回收現金淨額約11.8億港元。按每股6元出售盛京銀行1.9%權益，總代價10億元﹔出售深圳市高新投集團的7.08%權益，總代價10.4億元﹔恒大冰泉集團有限公司49%股權，總代價約為20億元﹔出售5個地產項目股權及非核心資產，總代價約為92.7億元。

按上述各項計，恒大在7月1日至8月27日期間，套現近384.8億元及11.8億港元。

集團表示，其存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險，將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）的部分股份，同時會調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產， 包括但不限於投資物業、酒店及其他物業，及引入投資者增加集團及附屬公司的股本，爭取進一步改善流動性、 舒緩資金壓力和削減債務。

集團表示，如未能如期執行上述措施、維持現有融資及╱或取得必需的新增融資，其流動性問題或會進一步惡化，可能導致貸款違約及出現對集團造成重大不利影響的訴訟。

中國恒大在2021年上半年實現淨利潤約人民幣104.99億元，其中恒大地產和恒大童世界的房地產業務錄得淨虧損41億元，而新能源汽車業務錄得淨虧損49億元。

期內集團收入按年跌16.5%至2226.9億元，當中物業發展跌18.8%至2119.5億元。整體毛利率12.9%，較2020年大期25%跌12.1個百分點。

截至今年6月底中國恒大有息負債約5,717.75億元，其中一年內到期的負債2,400.49億元；銀行存款餘額為1,616.27億元，其中受限制現金為748.55億元。按中期業績計，恒大計及受限制現金的負債率為99.8%。

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