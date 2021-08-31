按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，上月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.1%。其次為其他未分類消費品升15.8%；服裝升30.7%；藥物及化妝品升0.5%；汽車及汽車零件升25.0%；燃料升12.8%；傢具及固定裝置升0.6%；書報、文具及禮品升9.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升30.5%；以及眼鏡店升8.9%。

另一方面，民生類別繼續錄得跌幅，超級市場貨品的銷貨價值下跌19.4%。其次為百貨公司貨品跌9.6%；食品、酒類飲品及煙草跌5.7%；電器及其他未分類耐用消費品跌2.5%；以及中藥跌2.3%。

政府發言人表示，由於本地疫情維持穩定及勞工市場狀況進一步改善，零售銷售在7月繼續按年上升，雖然增長速度較上月稍為減慢。展望未來，發言人指出，政府在8月開始派發的電子消費券有助刺激消費意欲，會為零售業在今年餘下的時間提供支持。

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