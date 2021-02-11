恒指全日高低波幅768點，恒指收市升339點或1.33%，報25878點，成交金額2133億元，較上日增加55.58%，是7月29日2541.22億元成交後最多；國指升187點或2.09%，報9183點。恒生科技指數收報6607點，升3.39%。

藍籌33隻升，23隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升9.02%，收報249元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻150點；龍湖（0960）跌3.85%，收報33.7元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌3.82%，收報60.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報31.15元，升9.68%；跌幅最大的是網易（9999）收報141.7元，跌2.07%。

恒指升穿10天線(25480.66點)及20天線(25900.16點)，科指亦升穿10天線(6275.05點)及20天線(6464.29點)。

北水南下合計淨流出66.85億元，較上日增加60.27%，連續第5日流出，累計流出182.51億元，對上一次連續5日淨流出是2021年7月23日。南水北上合計淨流入61.47億元人民幣，較上日增加225.8%，連續第7日流入，累計流入260.31億元。

恒指連升2日，累計升471.1點，同時亦是連續第3日陽燭；科指連升2日累計升285.5點。

1個月表現

恒指本月累跌0.32%或82點，跌幅是2021年7月30日後最大，當時收市跌幅為9.94%；本月表現最佳的是創科實業（0669），累升24.19%，其次為信義光能（0968）及美團（3690），分別升20.51%及15.81%。而表現最差的是阿里巴巴（9988），累跌12.43%，其次為九龍倉置業（1997）及平保（2318），分別跌12.09%及11.37%。

國指本月累跌0.54%或49點，跌幅是2021年7月30日後最大，當時收市跌幅為13.41%；本月表現最佳的是美團（3690），累升15.81%，其次為中信股份（0267）及海螺水泥（0914），分別升15.24%及13.32%。而表現最差的是翰森製藥（3692），累跌23.7%，其次為快手（1024）及恒大（3333），分別跌23.25%及17.11%。

科指本月累跌2.55%或173點；本月表現最佳的是聯想（0992），累升19.06%，其次為金蝶（0268）及美團（3690），分別升16.94%及15.81%。而表現最差的是快手（1024），累跌23.25%，其次為平安好醫生（1833）及金山軟件（3888），分別跌20.83%及13.95%。

午後消息股表現

平保（2318）：並不銷售地產相關另類投資產品，報道「缺乏事實依據」，「各項業務經營穩健，守法合規」。昨晚市傳銀保監調查平保房地產投資。見52周低57.65元，收報60.4元，跌3.82%。

新力控股（2103）︰內房毛利率下行成趨勢，將審慎拿地。收報4.26元，升1.43%。

遠東宏信（3360）上半年盈利增25%，不派中期息。收報8.84元，跌0.34%。

信置（0083）及尖沙咀置業（0247）合營企業斥近60億元投得新加坡商住地。信和置業收報11.46元，升0.88%；尖沙咀置業收報24元，無升跌。

四環醫藥（0460）中期盈利升3倍不派息，醫美業務增長佳。收報2.31元，升8.45%。

融信中國（3301）上半年少賺25%，不派息，「三條紅線」續達標。收報4.21元，跌0.47%。

中視金橋（0623）半年多賺2.3倍，不派息。收報1.24元，升0.81%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中生製藥（1177）收報6.51元，升2.52%；恒大（3333）收報4.36元，跌0.68%；恒大物業（6666）收報5.84元，無升跌；網易（9999）收報141.7元，跌2.07%；小鵬汽車（9868）收報159.9元，升2.3%。

中遠海控（1919）半年盈利大增近32倍，受惠集裝箱貨運增長。收報14.7元，跌3.16%。

東方航空（0670）上半年虧損收窄至52億人幣。收報2.98元，升1.02%。

JS環球生活（1691）上半年多賺1.4倍，不派中期息。收報19.52元，跌0.2%。

敏實集團（0425）盈利倍增賺9億人幣。收報32.3元，跌0.92%。

融創中國（1918）中國上半年核心多賺0.8%。收報19.9元，升1.95%。

恒大汽車（0708）半年蝕48億人幣，須與債主協商及賣產等保來年營運。收報5.93元，跌1.98%。

廣汽（2238）︰新能源子公司尋求時機上市。收報7.83元，跌1.39%。

習近平︰加強反壟斷監管力度，市監局稱調查美團（3690）收購摩拜。美團上季經調整淨虧損22.17億人幣，勝預期。收報249元，升9.02%。

興業物聯（9916）半年多賺近29%，不派中期息。收報1.03元，跌0.96%。

中通信服務（0552）下半年加強新基建及雲網業務。收報4.14元，升6.7%。

中央限未成年人士打機1小時，騰訊（0700）：嚴格遵守主管部門最新要求。收報481.2元，升3.31%。

美圖（1357）掃貨曝光，持黎姿旗下上市公司卓珈（1827）逾5%。美圖公司收報1.86元，升1.64%；卓珈控股收報1.28元，升6.67%。

中國銀行（3988）上半年多賺逾一成，六大行盈利均雙位數增長。收報2.73元，升1.11%。

中銀香港（2388）半年少賺17% 每股派息維持0.447元。收報23.6元，跌1.26%。

朝雲集團（6601）上半年盈利倒退34%，不派中期息。收報4.89元，升0.62%。

農業銀行（1288）上半年多賺12%，減值損失降3%。收報2.61元，無升跌。

世茂集團（0813）半年多賺19.3%，中期息0.7港元。收報16.08元，升4.96%。

永安國際（0289）扭虧為盈，中期賺近4億，中期息34仙。收報18.28元，跌0.54%。

破頂股表現

破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見5.05元，收報4.93元，跌0.6%；海豐國際（1308）創上市新高，見35.05元，收報33.9元，跌1.17%；福萊特玻璃（6865）創上市新高，見45.4元，收報45.4元，升5.58%；科濟藥業（2171）創上市新高，見41元，收報39.75元，升1.66%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.73元，收報4.71元，升0.43%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.75元，跌0.36%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；春泉（1426）創52周高，見2.97元，收報2.97元，升1.71%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.25元，收報4.25元，升0.24%；中信（0267）創52周高，見9.68元，收報9.68元，升4.65%；中信股份（0267）創52周高，見9.68元，收報9.68元，升4.65%；包浩斯（0483）創52周高，見0.99元，收報0.96元，升1.05%。

破底股方面

內房物管相關股破底，包括，建業新生活（9983）創上市新低，見5.35元，收報5.6元，升0.9%；易居企業（2048）創上市新低，見2.18元，收報2.2元，跌2.22%；禹洲（1628）見52周低1.49元，收報1.5元，跌1.32%；富力（2777）見52周低6.46元，收報6.64元，升0.61%；花樣年（1777）見52周低0.69元，收報0.71元，無升跌。

醫療醫藥股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見34.65元，收報36.85元，跌4.16%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.25元，收報7.28元，跌4.46%；康諾亞（2162）創上市新低，見46.15元，收報50.95元，升7.6%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.57元，收報6.7元，跌2.9%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見9.73元，收報9.95元，跌7.01%；邁博藥業（2181）見52周低0.91元，收報0.94元，跌4.08%；愛康醫療（1789）見52周低7.52元，收報8元，升0.88%。

其他破底股包括，太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.054元，收報0.055元，跌20.29%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.41元，收報4.58元，跌6.53%；通達（0698）見52周低0.246元，收報0.25元，升0.4%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.6元，無升跌；威高股份（1066）見52周低11.98元，收報12.8元，跌2.44%；嘉華國際（0173）見52周低3.4元，收報3.41元，跌0.87%；易鑫集團（2858）見52周低1.53元，收報1.58元，跌0.63%。

其他報道

保監局：本港上半年壽險新造保費按年上升22.9%

iCHEF：上月餐廳平均訂單按年升一成 已走出「谷底」

金管局及證監會據報研風控系統 防Archegos事件重演

住建部：城市住房租金年度漲幅不超過5%

Zoom上季多賺5成至4.15億美元 盤後跌逾一成

平保：並不銷售地產相關另類投資產品 報道「缺乏事實依據」

滬指午後回勇 連升三日 兩市成交額破1.4萬億人幣

【有片：選股王】招商局上半年純利勝預期 短線料可上試更高位

【有片：埋身擊】澳元和紐元持續向好

新力控股︰內房毛利率下行成趨勢 將審慎拿地

平保：「各項業務經營穩健，守法合規」 半日挫7.3%