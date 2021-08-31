期內壽險的保費收入總額為2736億元，按年下跌2.4%﹐其中個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入按年下跌4.9%至2262億元，個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入按年上升59.2%至202億元，以及退休計劃業務的供款為239億元，按年下跌8.4%。今年上半年，保險公司共發出約3.1萬份合資格延期年金保單，錄得保費22億元，佔個人業務總額2.7%。

中港通關未恢復，內地訪客的新造業務保費繼續冰封，上半年錄2億元，按年下跌96.5%，佔個人業務總額 0.3%。單計第二季則為1.13億元，與首季1.03億元相約，按年跌87%。內地訪客保單約97%以非整付方式支付，危疾、終身壽險及醫療保單數目分別佔總額38%、33%和20%。

保險業聯會表示，投資相連產品的年度化新保費較去年上升165%，反映本港客戶對具有投資靈活性的保障型產品需求強大。保聯現正與證監會、保監局，以及金管局密切討論，全力發揮此類產品市場的發展潛力，推出更多創新的投連險產品，滿足市民需求。

一般業務方面，今年上半年毛保費按年跌0.3%至334億元，淨保費則按年下跌4.3%至221億元，整體承保利潤則按年上升27.24%至7.94億元。直接業務方面，毛保費按年上升2.1%至251億元，淨保費按年上升4.3%至177億元。與去年相若，金錢損失業務由於按揭保險計劃物業樓價的上限提高而錄得大幅增長，按年上升39.1%，財產損壞業務和一般法律責任的毛保費分別上升5.9%及15.9%。意外及健康業務下跌6.4%，主要因為外遊活動受阻，令其中的非醫療業務急挫33.1%。因為疫情引致經濟活動放緩，僱員補償業務僱員補償業務下跌5.5%。

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