Zoom表示，期內公司擁有多於10位員工的客戶約有50.49萬位，按年增長約36%。於過去 12 個月，2,278位客戶為Zoom帶來超過10萬美元盈利，按年增加約1.3倍。

公司對今年第三季業績發出指引，Zoom預計調整後每股收益為1.07至1.08美元，收入為10.15億至10.20億美元，貼近市場預計的調整後每股收益為1.09美元，以及收入10.1億美元。

全年計算，Zoom上調預計調整後每股收益為4.75至4.79美元，收入為40.05億至40.1億美元，均高於市場預期。此前，公司預計調整後收益為4.56至4.61美元，收入為39.8至39.9億美元。

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