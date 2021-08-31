Zoom上季多賺5成至4.15億美元 盤後跌逾一成
文章日期：2021年8月31日 15:57
視像會議軟件Zoom（美：ZM）公布，上季總收入按年增加54%至10.22億美元，雖然勝市場預期的9.9億美元，但升幅明顯放緩。非一般會計準則（non-GAAP）盈利為4.15億美元，按年升51%，每股攤薄盈利為1.36美元。Zoom昨天收升2%，不過盤後跌逾12%。
Zoom表示，期內公司擁有多於10位員工的客戶約有50.49萬位，按年增長約36%。於過去 12 個月，2,278位客戶為Zoom帶來超過10萬美元盈利，按年增加約1.3倍。
公司對今年第三季業績發出指引，Zoom預計調整後每股收益為1.07至1.08美元，收入為10.15億至10.20億美元，貼近市場預計的調整後每股收益為1.09美元，以及收入10.1億美元。
全年計算，Zoom上調預計調整後每股收益為4.75至4.79美元，收入為40.05億至40.1億美元，均高於市場預期。此前，公司預計調整後收益為4.56至4.61美元，收入為39.8至39.9億美元。
其他報道
內地數據拖累 恒指半日跌365點 平保跌7.3% 北水第5日流出