科技、保險、汽車股都有沽壓，騰訊（0700）、比亞迪股份（1211）跌3%，平保（2318）大跌7%。美團（3690）業績後向好升近1%。醫藥、內房物管受壓，碧桂園服務（6098）跌逾4%，再次失守10天線，宜守短線上升軌約55元。近期強勢的電力、新能源都有回吐。傳統舊經濟的水泥、煤炭、油化、鋼股等都偏好，航運股招商局港口（0144）業績後股價逆市大漲，也可以留意。

招商局港口上半年純利增長逾兩倍至47億元好過預期。雖然疫情反覆及防疫措施影響航運業，但面對出口高峰期，加上空箱供應短缺持續，將支持運價維持高位。招商局港口預計今年全年集裝箱吞吐量可以維持在中至高單位增長。高盛認為，招商局港口的股價未能反映盈利持續增長能力，重申該股買入評級，目標價由15.2元升16.5元。走勢上，該股5月升至13.3元受阻出現調整，早前曾失守250天線但很快收復，並迅速重上20天線及50天線，今早升穿12元，動力增強，短線料可再次13.3元甚至突破上試更高水平。短線止蝕位可設於12元。

劉思明

投資版副主編