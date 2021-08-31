新力控股︰內房毛利率下行成趨勢 將審慎拿地
文章日期：2021年8月31日 12:44
內房新力控股（2103）上半年純利為7.64億元人民幣（下同），按年跌7.06%，核心純利則升7.4%至7.301億元，期內每股盈利為0.21元，維持不派中期息。
上半年新力的總收入按年增長約28.9%至112.19億元，毛利率按年減少8.5個百分點至21.7%，淨利潤率減2.1個百分點至7.9%，期內毛利率減少主要是由於期間交付物業土地成本較2020年中期高所致。
對於毛利率下行成行業趨勢，管理層重申往後會審慎及靈活拿地，在今年第一次集中供地下，積極研判了200多幅土地，原先預判市場拿地會比較理性，但結果還是比較樂觀，故集團避開了熱門城市及地王，僅拿下為數不多但質量好的土地，保持了嚴格投資紀律，認為決策正確。
管理層指，毛利率下行是行業共同問題，集團亦會擺脫紅利吃飯的行業狀態，做好精細化管理，壓縮財務費用，減少企業內耗等，以對冲行業未來因政策或市況改變而帶來的毛利率下行風險。
集團又強調，下半年會持續以穩健為主，抓銷售、抓回款，保障現金流。下半年可售貨值權益總額達440億元，一二線城市比例達92%，共有新推項目20個，多處核心城市如南昌、武漢、蘇洲及無錫等，且地價成本不高，相信在供貨充足，去化有保障。
至於「三道紅線」方面，集團目前為黃檔企業（即只踩一道紅線），剔除預收款後的資產負債率為73.5%，高於要求的70%，淨負債率為50.5%、現金短債比1.4倍，目標一年內完成三道紅線達標。
集團指，未來一年需償還債務133億元，但均有融資方案，包括三筆其6.9美億的美元債，目前或以比較保守的策略，先以自有資金償還，或視乎市況再融資，亦正向發改委申請境外債額度再融資。至於境內約39億元開發貸，將用銷售回款償還及循環滾動融資，信託及資管46億元，將用銷售回款及開發貸償還等。
記者：方楚茵
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