建議發展項目為包含住宅、服務式住宅、零售、餐飲場所以及辦公室的多用途組合， 亦包含託兒服務等各種社區用途。新的巴士中轉站及通往 Beauty World 地鐵站的地下 行人道亦將為發展項目的一部分，為乘客及居民提供便利。

信置全資附屬卓楓擁有合營企業20%股權，合營企業之其他80%股權則由 Far East Civil Engineering、Far East Organization Centre、Golden Development 及順灃，均由黃氏家族擁有及控制。由於卓楓於合營企業的 20%股權，卓楓須承擔之投標金額連同該物業之發展項目之估計成本之總額約為 3.4億新加坡元（約19.69億港元）。

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