信置及尖沙咀置業合營企業斥近60億元投得新加坡商住地
文章日期：2021年8月31日 12:27
信置（0083）及尖沙咀置業（0247）聯合公布，其合營企業斥10.283億新加坡元（約59.54億港元）投得一幅位於新加坡 Jalan Anak Bukit 的商業及住宅用地，總佔地面積約32,185平方米及總建築面積約96,555平方米。
建議發展項目為包含住宅、服務式住宅、零售、餐飲場所以及辦公室的多用途組合， 亦包含託兒服務等各種社區用途。新的巴士中轉站及通往 Beauty World 地鐵站的地下 行人道亦將為發展項目的一部分，為乘客及居民提供便利。
信置全資附屬卓楓擁有合營企業20%股權，合營企業之其他80%股權則由 Far East Civil Engineering、Far East Organization Centre、Golden Development 及順灃，均由黃氏家族擁有及控制。由於卓楓於合營企業的 20%股權，卓楓須承擔之投標金額連同該物業之發展項目之估計成本之總額約為 3.4億新加坡元（約19.69億港元）。
其他報道
內地數據拖累 恒指半日跌365點 平保跌7.3% 北水第5日流出