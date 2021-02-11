內地數據拖累 恒指半日跌365點 平保跌7.3% 北水第5日流出
文章日期：2021年8月31日 12:08
內地8月製造業PMI回落兼遜預期，見近一年半低，恒指今早低開15點，最多跌428點，半日高低波幅424點。
恒指半日跌365點或1.43%，報25174點，成交金額786億元；國指跌117點或1.31%，報8877點。恒生科技指數收報6336點，跌0.86%。
藍籌14隻升，41隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升1.68%，收報12.12元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升0.79%，收報230.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；平保（2318）跌7.32%，收報58.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報30.2元，升6.34%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報572.5元，跌5.61%。
恒指失10天線(25410.18點)；科指續於10天線(6247.92點)及20天線(6450.73點)之間。
北水南下合計淨流出28.56億元，較上日減少31.52%，連續第5日流出，累計流出144.23億元。南水北上合計淨流入6.3億元人民幣，較上日減少66.58%，連續第7日流入，累計流入205.14億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，中生製藥（1177）收報6.4元，升0.79%；恒大（3333）收報4.28元，跌2.51%；恒大物業（6666）收報5.78元，跌1.03%；網易（9999）收報139.7元，跌3.46%；小鵬汽車（9868）收報155.6元，跌0.45%。
中遠海控（1919）半年盈利大增近32倍，受惠集裝箱貨運增長。收報14.32元，跌5.67%。
東方航空（0670）上半年虧損收窄至52億人幣。收報2.98元，升1.02%。
JS環球生活（1691）上半年多賺1.4倍，不派中期息。收報19.38元，跌0.92%。
敏實集團（0425）盈利倍增賺9億人幣。收報31.45元，跌3.53%。
融創中國（1918）中國上半年核心多賺0.8%。收報19.3元，跌1.13%。
恒大汽車（0708）半年蝕48億人幣，須與債主協商及賣產等保來年營運。收報5.73元，跌5.29%。
廣汽（2238）︰新能源子公司尋求時機上市。收報7.66元，跌3.53%。
習近平︰加強反壟斷監管力度，市監局稱調查美團（3690）收購摩拜。美團上季經調整淨虧損22.17億人幣，勝預期。收報230.2元，升0.79%。
市傳銀保監調查平保（2318）房地產投資。見52周低57.65元，收報58.2元，跌7.32%。
興業物聯（9916）半年多賺近29%，不派中期息。收報1.03元，跌0.96%。
中通信服務（0552）下半年加強新基建及雲網業務。收報3.91元，升0.77%。
中央限未成年人士打機1小時，騰訊（0700）：嚴格遵守主管部門最新要求。收報451元，跌3.18%。
美圖（1357）掃貨曝光，持黎姿旗下上市公司卓珈（1827）逾5%。收報1.81元，跌1.09%。
中國銀行（3988）上半年多賺逾一成，六大行盈利均雙位數增長。收報2.7元，無升跌。
中銀香港（2388）半年少賺17% 每股派息維持0.447元。收報23.45元，跌1.88%。
朝雲集團（6601）上半年盈利倒退34%，不派中期息。收報4.88元，升0.41%。
農業銀行（1288）上半年多賺12%，減值損失降3%。收報2.59元，跌0.77%。
世茂集團（0813）半年多賺19.3%，中期息0.7港元。收報15.48元，升1.04%。
永安國際（0289）扭虧為盈，中期賺近4億，中期息34仙。收報18.38元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見35.05元，收報34.8元，升1.46%；科濟藥業（2171）創上市新高，見41元，收報40.1元，升2.56%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.77元，升0.36%；中信（0267）創52周高，見9.4元，收報9.4元，升1.62%；中信股份（0267）創52周高，見9.4元，收報9.4元，升1.62%。
破底股方面
醫療醫藥相關股破底，包括，啟明醫療（2500）創上市新低，見35.15元，收報35.25元，跌8.32%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見7.3元，收報7.34元，跌3.67%；康諾亞（2162）創上市新低，見47元，收報47元，跌0.74%；康聖環球（9960）創上市新低，見6.57元，收報6.65元，跌3.62%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見9.73元，收報9.83元，跌8.13%；邁博藥業（2181）見52周低0.91元，收報0.97元，跌1.02%；愛康醫療（1789）見52周低7.52元，收報7.54元，跌4.92%。
內房物管相關股破底，包括，建業新生活（9983）創上市新低，見5.35元，收報5.39元，跌2.88%；易居企業（2048）創上市新低，見2.18元，收報2.18元，跌3.11%；禹洲（1628）見52周低1.49元，收報1.5元，跌1.32%；富力（2777）見52周低6.46元，收報6.47元，跌1.97%；花樣年（1777）見52周低0.69元，收報0.69元，跌2.82%。
其他破底股包括，稻草熊（2125）創上市新低，見4.41元，收報4.6元，跌6.12%；通達（0698）見52周低0.246元，收報0.248元，跌0.4%；成實外教育（1565）見52周低0.58元，收報0.59元，跌1.67%；嘉華國際（0173）見52周低3.41元，收報3.41元，跌0.87%；易鑫集團（2858）見52周低1.53元，收報1.54元，跌3.14%；中國平安（2318）見52周低57.65元，收報58.2元，跌7.32%。
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