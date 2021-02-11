恒指今早低開15點或0.06%，報25524點，成交金額30億元；國指今早高開0點或0.01%，報8995點。恒生科技指數開市報6401點，升0.17%。恒指續高於10天線(25445.19點)，科指續於10天線(6254.46點)及20天線(6454點)之間。