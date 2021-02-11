恒指低開15點 美團升3.4% 平保跌2.6% 網易跌3.9% 恒汽跌4.4%
文章日期：2021年8月31日 09:27
恒指今早低開15點或0.06%，報25524點，成交金額30億元；國指今早高開0點或0.01%，報8995點。恒生科技指數開市報6401點，升0.17%。恒指續高於10天線(25445.19點)，科指續於10天線(6254.46點)及20天線(6454點)之間。
藍籌12隻升，30隻下跌，16隻無升跌。美團（3690）升3.42%，報236.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；平保（2318）跌2.63%，報61.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
恒生科技指數成份股17隻升，9隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報53.6元，升3.88%；跌幅最大的是網易（9999）開市報139元，跌3.94%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中生製藥（1177）開市報6.43元，升1.26%；恒大（3333）開市報4.42元，升0.68%；恒大物業（6666）開市報5.91元，升1.2%；網易（9999）開市報139元，跌3.94%；小鵬汽車（9868）開市報159.6元，升2.11%。
中遠海控（1919）半年盈利大增近32倍，受惠集裝箱貨運增長。開市報15.26元，升0.53%。
東方航空（0670）上半年虧損收窄至52億人幣。無成交，報2.95元。
JS環球生活（1691）上半年多賺1.4倍，不派中期息。開市報19.6元，升0.2%。
敏實集團（0425）盈利倍增賺9億人幣。開市報32.8元，升0.61%。
融創中國（1918）中國上半年核心多賺0.8%。開市報19.78元，升1.33%。
恒大汽車（0708）半年蝕48億人幣，須與債主協商及賣產等保來年營運。半年蝕48億人幣，須與債主協商及賣產等保來年營運。開市報5.78元，跌4.46%。
廣汽（2238）︰新能源子公司尋求時機上市。開市報8.1元，升2.02%。
習近平︰加強反壟斷監管力度，市監局稱調查美團（3690）收購摩拜。美團上季經調整淨虧損22.17億人幣，勝預期。開市報236.2元，升3.42%。
市傳銀保監調查平保（2318）房地產投資。見52周低61.15元，開市報61.15元，跌2.63%。
興業物聯（9916）半年多賺近29%，不派中期息。開市報1.04元，無升跌。
中通信服務（0552）下半年加強新基建及雲網業務。開市報3.88元，無升跌。
中央限未成年人士打機1小時，騰訊（0700）：嚴格遵守主管部門最新要求。開市報462.8元，跌0.64%。
美圖（1357）掃貨曝光，持黎姿旗下上市公司卓珈（1827）逾5%。美圖公司開市報1.83元，無升跌；卓珈控股無成交，報1.2元。
中國銀行（3988）上半年多賺逾一成，六大行盈利均雙位數增長。開市報2.71元，升0.37%。
中銀香港（2388）半年少賺17% 每股派息維持0.447元。開市報23.7元，跌0.84%。
朝雲集團（6601）上半年盈利倒退34%，不派中期息。開市報4.88元，升0.41%。
農業銀行（1288）上半年多賺12%，減值損失降3%。開市報2.61元，無升跌。
世茂集團（0813）半年多賺19.3%，中期息0.7港元。開市報15.62元，升1.96%。
永安國際（0289）扭虧為盈，中期賺近4億，中期息34仙。無成交，報18.38元。
破頂股表現
破頂股包括，科濟藥業（2171）創上市新高，見39.7元，開市報39.7元，升1.53%。
破底股方面
破底股包括，稻草熊（2125）創上市新低，見4.85元，開市報4.85元，跌1.02%；中國平安（2318）見52周低61.15元，開市報61.15元，跌2.63%。
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