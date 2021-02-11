從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為50.9%，比上月微落0.1個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張總體平穩。

新訂單指數為49.6%，比上月下降1.3個百分點，低於臨界點，表明製造業市場需求有所減弱。

原材料庫存指數為47.7%，雖與上月持平，但仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量較上月有所下降。

從業人員指數為49.6%，雖與上月持平，但仍低於臨界點，表明製造業企業用工需求略有回落。

供應商配送時間指數為48.0%，比上月回落0.9個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

非製造業商務活動指數為47.5%，低於上月5.8個百分點，降至臨界點以下，表明受近期多省多點疫情等因素影響，非製造業景氣度明顯回落。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，8月份，製造業擴張力度有所減弱，景氣面收窄。調查的21個行業中，有10個行業PMI位於景氣區間，較上月減少3個。本月主要特點包括，生產活動總體穩定、市場需求減弱、價格指數雙雙下降、中型企業PMI位於擴張區間企業對市場發展信心穩定。調查中部分企業反映隨著疫情汛情影響逐步消退，生產經營將很快恢復常態，企業對未來發展預期仍保持樂觀。

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