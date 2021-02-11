港股ADR升69點 夜期低水75點 中生、恒大、網易等業績
文章日期：2021年8月31日 08:47
美股向上，港股ADR升69點或0.27%，報25608點，即月恒指夜期升42點，低水75點，報25465點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.52%，折合報454.06元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，折合報157.97元；美團（3690）升5.93%，折合報241.94元；匯控（0005）跌0.24%，折合報41.55元；建行（0939）跌0.57%，折合報5.55元。
道期現升0.048%；標期現升0.04%；納期現跌0.006%。日股現跌0.23%，韓股現跌0.02%，澳股現升0.11%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，中生製藥（1177）、恒大（3333）、恒大物業（6666）、網易（9999）、小鵬汽車（9868）等。
中遠海控（1919）半年盈利大增近32倍，受惠集裝箱貨運增長。
東方航空（0670）上半年虧損收窄至52億人幣。
JS環球生活（1691）上半年多賺1.4倍，不派中期息。
敏實集團（0425）盈利倍增賺9億人幣。
融創中國（1918）中國上半年核心多賺0.8%。
恒大汽車（0708）半年蝕48億人幣，須與債主協商及賣產等保來年營運。半年蝕48億人幣，須與債主協商及賣產等保來年營運。
廣汽（2238）︰新能源子公司尋求時機上市。
習近平︰加強反壟斷監管力度，市監局稱調查美團（3690）收購摩拜。美團上季經調整淨虧損22.17億人幣，勝預期。
市傳銀保監調查平保（2318）房地產投資。
興業物聯（9916）半年多賺近29%，不派中期息。
中通信服務（0552）下半年加強新基建及雲網業務。
中央限未成年人士打機1小時，騰訊（0700）：嚴格遵守主管部門最新要求。
美圖（1357）掃貨曝光，持黎姿旗下上市公司卓珈（1827）逾5%。
中國銀行（3988）上半年多賺逾一成，六大行盈利均雙位數增長。
中銀香港（2388）半年少賺17% 每股派息維持0.447元。
朝雲集團（6601）上半年盈利倒退34%，不派中期息。
農業銀行（1288）上半年多賺12%，減值損失降3%。
世茂集團（0813）半年多賺19.3%，中期息0.7港元。
永安國際（0289）扭虧為盈，中期賺近4億，中期息34仙。
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