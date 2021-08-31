科技股帶動 標指、納指再創新高 道指跌55點
文章日期：2021年8月31日 08:15
蘋果等科技巨頭推動美股再創新高，標指、納指連升2日，並齊創即市及收市價計新高，其中標指高見4537.36點，納指高見15288.08點；蘋果市值超過2.5萬億美元。航空股下跌，因伴隨新冠病例激增，歐盟國家投票決定對美國恢復實施旅行限制。颶風Ida打擊保險股和能源股，但也推高汽油價格。經合組織第二季度GDP數據，美國將是七國集團中第一個經濟恢復到疫情前水平的經濟體。
道瓊斯工業平均指數收跌55點，跌幅0.16%，報35399點。標普500指數收漲19點，升幅0.44%，報4528點。納斯達克綜合指數收漲136點，或0.91%，報15265點。
蘋果升3.04%，報153.12美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而高盛跌1.45%，報413.6元，拖低道指40點。
科技股方面，蘋果收市報153.12元，升3.04%，谷歌母公司Alphabet收市報2891.81元，升0.4%，亞馬遜收市報3421.57元，升2.14%，Facebook收市報380.66元，升2.15%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.08%，報472點。德國DAX指數收漲0.23%，報15887點；法國CAC 40指數漲0.09%，報6687點；英國富時100指數假期休市。