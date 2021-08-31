蘋果等科技巨頭推動美股再創新高，標指、納指連升2日，並齊創即市及收市價計新高，其中標指高見4537.36點，納指高見15288.08點；蘋果市值超過2.5萬億美元。航空股下跌，因伴隨新冠病例激增，歐盟國家投票決定對美國恢復實施旅行限制。颶風Ida打擊保險股和能源股，但也推高汽油價格。經合組織第二季度GDP數據，美國將是七國集團中第一個經濟恢復到疫情前水平的經濟體。