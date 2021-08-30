展望下半年，隨著新冠肺炎疫苗的廣泛接種，全球疫情逐步緩解，全球經濟將共振復甦，但仍存在復蘇不穩定不平衡。其將積極應對未來市場的變化和挑戰，在做好疫情常態化防控工作的同時，持續深化集裝箱航運業務與碼頭業務板塊協同融合，努力拓展產業鏈價值創效空間。

期內，該集團的集裝箱航運業務收入達到1364.38億元，按年大增90.59%；碼頭業務收入達到37.17億元，按年增長15.28%。截至6月底止，其投入運力較去年同期增長3.7%。其中，跨太平洋航線、亞歐航線運力按年增幅分別達到12%和13%。其通過加強空箱調運、提升集裝箱周轉效率、向市場投放新箱等舉措，有效緩解客戶用箱問題，集裝箱保有量比2020年底增長7.2%。

該集團旗下中遠海運集運期內完成貨運量991.41萬標準箱，按年上升15.83%；東方海外貨櫃完成貨運量392.68萬標準箱，按年上升19.48%。中遠海運港口完成總吞吐量6,271.07萬標準箱，按年上升8.81%。