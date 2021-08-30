期內營業額為69.23億元，按年增長53.5%，當中主要為健康管理分部收入，達到68.65億元。新能源汽車分部收入為3698萬元，按年跌30.2%。銷售及營銷費用增94.2%，主要因為新能源汽車的廣告開支。

於6月底，恒大汽累計虧損及流動負債淨額分別約為178億元及130億元；股東權益以及銀行存款餘額分別約為121億元及125億元。

流動性或惡化 恐出現貸款違約

經管理層考慮營運現金流量、資本開支及融資需求的假設後，認為公司要與健康管理業務的供應商及承包商磋商，延長付款期，或以項目資產抵扣欠款；與貸款人協商爭取借款續貸和展期，積極引入投資者，或物色潛在買家、變現部分非流動資產等，方具備足夠營運資金支付未來12個月內到期的各項債務及開支，否則將無法使用持續經營基準來編製綜合財務資料。

公司又指，倘若未能如期執行上述措施、維持現有融資及取得必需的新增融資，流動性問題會進一步惡化，可能導致貸款違約及出現對公司造成重大不利影響的訴訟。

恒大汽車今日績前收報6.05元，跌6.9%，全日成交2.85億元。

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