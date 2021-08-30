蔣續指，全年而言，該行有充分信心，資產質素會保持好過市場平均水平的狀態。她認為該行撥備計提會審慎而充足，伴隨疫苗接種計劃推廣，香港和全球其他地區經濟逐步復蘇，會對該行預期信貸損失模型改善。然而疫情有反覆，部分國家地區政局不穩定，相應對一些特定行業及特定地區客戶會帶來資產質量的壓力，該行要密切監控相關風險，做足充分撥備計提。

中期息方面，該行派付比率約37%，財務總監隋洋表示，該行一貫派息政策是中期一般派固定息，到全年會把整體派息落在派息區間，目前盈利出現下降情況下，仍維持對股東的派息水平，是平衡股東回報訴求、外部經營環境風險、利率、盈利水平等方面。她說，下半年沒改變該行的派息區間，派息水平續維持40%至60%水平，對於全年派息展望，會充分考慮資本充足率水平，按自身經營情況，新的監管要求及期待，妥善處理派息水平，力爭提升股東回報。

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