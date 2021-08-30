中銀香港：次季減值撥備增加 疫情反覆個別客戶還款面臨較大壓力
文章日期：2021年8月30日 19:44
中銀香港（2388）今年第二季度減值準備淨撥備按季多1.66倍至8.59億港元。風險總監蔣昕表示，撥備支出增長是第二季基於疫情仍有反覆，政府紓困措施仍執行，該行看到紓困相關的客戶，有一部分在還本付息上仍面臨較大壓力，故有增加撥備安排，以抵禦未來紓困政策終結後，有關客戶可能出現還本付息困難。且該季內，個別客戶受疫情相關因素影響，資產質量出現下遷，導致第三階段貸款餘額增加，而致撥備增加。
蔣續指，全年而言，該行有充分信心，資產質素會保持好過市場平均水平的狀態。她認為該行撥備計提會審慎而充足，伴隨疫苗接種計劃推廣，香港和全球其他地區經濟逐步復蘇，會對該行預期信貸損失模型改善。然而疫情有反覆，部分國家地區政局不穩定，相應對一些特定行業及特定地區客戶會帶來資產質量的壓力，該行要密切監控相關風險，做足充分撥備計提。
中期息方面，該行派付比率約37%，財務總監隋洋表示，該行一貫派息政策是中期一般派固定息，到全年會把整體派息落在派息區間，目前盈利出現下降情況下，仍維持對股東的派息水平，是平衡股東回報訴求、外部經營環境風險、利率、盈利水平等方面。她說，下半年沒改變該行的派息區間，派息水平續維持40%至60%水平，對於全年派息展望，會充分考慮資本充足率水平，按自身經營情況，新的監管要求及期待，妥善處理派息水平，力爭提升股東回報。
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