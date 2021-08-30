中國平安回應路透社表示，該行在房地產投資的敞口明顯低於監管上限，惟沒有回應有關監管調查的詢問，銀保監則沒有回應置評請求。消息人士指，銀保監在本月開始對平保進行現場調整，平保年初亦已提交一些文件。

平保在上半年業績公布，為華夏幸福的相關投資，作出359億元減值撥備，佔風險敞口六成。華夏幸福則表示，截至6月底的逾期債務和利息為692億元，違約和流動性壓力可能會影響其運營和融資。

花旗報告顯示，平保在與房地產相關的風險敞口總額為1855 億元，在股票、債務和投資物業方面的權重大致相同，約佔其 3.8 萬億元人民幣總投資組合的4.8%至4.9%。

政府過去一直遏制不受監管的信貸流入房地產市場，隨著新規定禁止向開發商提供影子貸款，令部分大型內房違約風險提升。路透引述消息人士指，今年中國的保險公司一直忙於平倉或削減對地產開發商的敞口，不能再為其提供資金。

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