市傳銀保監調查平保房地產投資
文章日期：2021年8月30日 19:41
路透社引述消息人士表示，銀保監因應中國平安（2318）在2月披露在債務問題嚴重的內房華夏幸福有540億元（人民幣，下同）風險敞口後，開始調查平保在房地產的投資，同時銀保監亦責令平保停止銷售通常與房地產市場掛鉤的另類投資產品。
中國平安回應路透社表示，該行在房地產投資的敞口明顯低於監管上限，惟沒有回應有關監管調查的詢問，銀保監則沒有回應置評請求。消息人士指，銀保監在本月開始對平保進行現場調整，平保年初亦已提交一些文件。
平保在上半年業績公布，為華夏幸福的相關投資，作出359億元減值撥備，佔風險敞口六成。華夏幸福則表示，截至6月底的逾期債務和利息為692億元，違約和流動性壓力可能會影響其運營和融資。
花旗報告顯示，平保在與房地產相關的風險敞口總額為1855 億元，在股票、債務和投資物業方面的權重大致相同，約佔其 3.8 萬億元人民幣總投資組合的4.8%至4.9%。
政府過去一直遏制不受監管的信貸流入房地產市場，隨著新規定禁止向開發商提供影子貸款，令部分大型內房違約風險提升。路透引述消息人士指，今年中國的保險公司一直忙於平倉或削減對地產開發商的敞口，不能再為其提供資金。
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