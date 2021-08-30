興業物聯半年多賺近29% 不派中期息
文章日期：2021年8月30日 19:01
興業物聯（9916）中期不包括上市費用下，半年多賺28.9%至3740萬元人民幣（下同），每股基本盈利0.0936元，不派中期息，2020年中期派息為0.0206元。
上半年集團收益按年升46.4%至1.332億元，毛利率按年跌11.2個百分點至39.2%，毛利率大減主要由於整體收益的增長中不同類型收益的貢獻情況發生變化，主要貢獻包括向售樓處及樣板房提供物業管理服務產生的新收入流，該等服務主要根據成本加成基準收費；及達到相當進度的物業工程服務，該等服務的毛利率通常較其他物業管理及增值服務較低。此外，集團的毛利率亦受員工及分包成本增加的影響，而平均物業管理費保持相對穩定。
期內，集團物業管理及增值服務的收益按年增加33.8%至1.025億元，主要由於在管物業按年增加100萬平方米：自去年第四季度起，物業管理服務擴展至售樓處及樣板房，收益約為1510萬元，於上半年帶來全期影響；及去年下半年及今年上半年的新交付物業使收益增加約580萬元。物業工程服務收益上半年亦增加81.8%至2610萬元。
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