中通信服務下半年加強新基建及雲網業務
文章日期：2021年8月30日 18:24
中通信服務（0552）公布中期業績，會上集團總裁黃曉慶指，集團下半年將持續開拓5G、數據中心、物聯網、工業互聯網等新基建業務，以及加強發展傳統優勢類業務，助客戶構建雲網融合的新型網絡基礎設施。黃又指，集團引入戰略投資者為國企改革的第一步，將有助發揮協同效應，未來計劃分拆上市。
黃曉慶表示，集團下半年在國內非運營商集客方面，將深耕政府、電力、交通、建築、互聯網等重點行業和長三角、粵港澳、京津冀等重點區域，持續開拓新基建業務；國內電信運營商方面，將堅持「CAPEX與OPEX+智慧應用」發展策略，為客戶提供「雲+5G+DICT」多場景產品和服務；海外方面，將利用「EPC+F+I+O+S」模式，在電力、交通、智慧城市、運營商OPEX業務方面尋求更多突破。
黃曉慶又指，國網信通成為集團戰略投資者，在智能電網及5G建設方面均可帶來協同效應，有助兩家公司的整體業務合作持續發展。他續指，子公司分拆上市為集團的總體方案，惟目前有三至四個板塊仍在整合、改良當中，將加快國企改革速度。另集團暫無回A上市計劃。
記者：葉翠
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