中央限未成年人士打機1小時 騰訊：嚴格遵守主管部門最新要求
文章日期：2021年8月30日 18:06
中央下令限制未成年人網遊時間，騰訊（0700）回應，集團從2017年至今，一直圍繞未成年人保護，持續進行各項新技術、新功能的自發探索與應用。接下來，基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。
中國國家新聞出版署今天下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，表明所有遊戲企業都要嚴格遵照執行措施，包括所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日的時上8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間一律不得向未成年人提供網絡遊戲服務。
此前騰訊曾強調，要建構健康的遊戲環境，加強對未成年人遊戲時長及消費限制等舉措，包括將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日1小時、於法定節假日降至每日2小時，做法較監管要求更嚴；同時禁止未滿12歲玩家「課金」。
此外，騰訊表明亦會打擊未成年人冒用帳號，以及第三方平台買賣成年人帳號的行為。今年次季，16歲以下玩家對集團於國內遊戲流水（即「課金」總額）的比例為2.6%，其中12歲以下玩家的流水比例為0.3%。
騰訊今天收報465.8元，跌0.13%。
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