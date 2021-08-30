負責人指，近期，不少家長反映，一些青少年沈迷網絡遊戲嚴重影響了正常的學習生活和身心健康，甚至導致一系列社會問題，使許多家長苦不堪言，成了民心之痛，希望採取切實可行措施，嚴格落實實名驗證，進一步限制、壓縮向未成年人提供網絡遊戲服務的時段時長。

為防止未成年人沉迷網絡遊戲，四個措施包括，一是在原有規定基礎上，進一步限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時段時長，要求網絡遊戲企業大幅壓縮向未成年人提供網絡遊戲的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日的20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間一律不得向未成年人提供網絡遊戲服務。

二是在國家新聞出版署網絡遊戲防沉迷實名驗證系統已建成運行後，重申嚴格落實網絡遊戲賬號實名註冊要求，明確所有網絡遊戲必須接入該系統，所有網絡遊戲用戶必須使用真實有效身份信息進行遊戲賬號註冊和登錄，網絡遊戲企業不得以任何形式（含遊客體驗模式）向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。

三是加強對防沉迷措施落實情況的監督檢查。針對網絡遊戲企業提供遊戲服務的時間限制、實名註冊、規範付費等方面要求的落實情況，出版管理部門將加大檢查頻次和力度，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

四是積極引導家庭、學校等社會各方面行動起來，切實承擔監護守護職責，共同營造有利於未成年人健康成長的良好環境，形成防止未成年人沉迷網絡遊戲的工作合力。

今次再縮減時間，由早前規定的「法定節假日每日累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時」，縮減至目前的規定，負責人表示是不少家長反映該標準仍較寬鬆，建議從嚴壓縮。考慮未成年人需要，更好地引導未成年人積極參與體育鍛煉、社會實踐以及各種豐富多彩、健康有益的文娛休閒活動。也體現了今年6月1日起施行的《中華人民共和國未成年人保護法》關於網絡遊戲服務提供者應當針對未成年人設置相應的時間管理有關要求，並在「網絡遊戲服務提供者不得在每日22時至次日8時向未成年人提供網絡遊戲服務」基礎上，順應群眾呼聲，作出了更嚴格細緻的規定。

之所以留有少量時間向未成年人開放，主要是部分老師和家長反映，適度接觸遊戲是可以理解和接受的，特別是一些運動類游戲以及編程、象棋、圍棋等遊戲形式，對青少年健康成長具有積極作用。另外，此次通知僅針對網絡遊戲作出規定，對於網絡遊戲以外的其他有益身心健康的遊戲，家長和未成年人可根據情況自行把握。

對企業方面，此次通知對遊戲企業防沉迷責任再次明確，所有遊戲企業都要嚴格遵照執行，切實履行主體責任，全面設置防沉迷系統，嚴格開展實名驗證，對認證為未成年人的用戶，堅決執行時段時長控制和消費金額限制，以實際行動和成效，向全社會展現誠意誠信和責任擔當。

負責人表示，這兩年，國家新聞出版署加大企業防沉迷排查處罰力度，去年共檢查遊戲上萬款，會同各級出版管理部門約談處理企業50多家，查處問題上千條。通知印發後，將進一步加強監督巡查，開展專項集中整治，組織各地對遊戲企業進行逐一排查，推動防沉迷工作常態化機制化，對心存僥倖、敷衍應付的企業，發現一起嚴處一起，決不允許任何打折扣、搞變通的行為。下一步，將查漏補缺。

至於「一些未成年人使用家長身份信息或購買成年人身份信息繞過實名認證，突破身份限制」，負責人指，這個問題的解決，迫切需要家長加強監護督促，學校加強教育引導，更好地幫助指導未成年人了解掌握法律規定，嚴格執行相關要求。

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