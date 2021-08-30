問到本港項目，許世壇指獨資的九龍半山延平路9號豪宅項目相信可於今年底或明年第一季投入市場，至於擁1000多個房間的東涌酒店項目已開幕。

談到上半年政策收緊，集團管理層表示，本身財務紀律好，也有作提前準備，包括要求區域達正現金流才能投資，也提升考核力度等。公司也因應融資、按揭額度收緊的情況，去年已提前跟銀行就保證按揭放款作安排。

許世壇又指，在新集中供地政策下，上半年整體300億元拿地金額中，有200億元權益土地乃通過合作取得。有關首次集中供地，他聽說「特別貴」、「接近60%（項目）都不賺錢，要虧本」，他認為「不賺錢、要虧本」就不要去做，因為目前政策也不鼓勵炒作，主張理性、鼓勵自住等住房不炒方向。未來第二輪供地亦已出了一些限溢價或新的調控方法，集團會研究，但審慎投資，不會買貴的，便宜的才加大力度。

他又預期，上半年全國商品房銷售高達9萬億元，料全年仍能達18萬億元，再創歷史新高，令土地市場漲得較快，也是為何政策密集出台的原因。但他認為，除了熱點城市外，仍有些城市是要促進銷售的，而且當信貸緊張到一定程度，但剛需及改善性需求仍需要支持，故集團會繼續堅持住房不炒，去槓桿，多銷售多回款，嚴投資多合作的方向。下半年供貨中，有75%貨源集中在一、二線城市及強三、四線城市，相信能保障去化率，促回款。

其他報道

中行上半年多賺逾一成 六大行盈利均雙位數增長

內地茶飲連鎖店「古茗」擬香港IPO集資最多38億

中銀香港半年少賺17% 每股派息維持0.447元

朝雲集團上半年盈利倒退34% 不派中期息

農行上半年多賺12% 減值損失降3%

世茂半年多賺19.3% 中期息0.7港元

永安國際扭虧為盈 中期賺近4億 中期息34仙

美團上季經調整淨虧損22.17億人幣 勝預期

阿里巴巴據報將十名對外洩露性侵指控內網文章的員工解僱

科技股帶動大市 恒指升131點 成交微增 北水第4日流出增21%

證監會提醒公眾注意非認可投資計劃

財經花生｜「新沙律」高纖粉「Allklear全清」擬4年內上市 港姐冠軍謝嘉怡有份

譚仔國際擬下月初進行上市聆訊 目標籌7.8億元

麥樸思建議在投資組合中配置10%的黃金 以對抗貨幣將貶值

OneDegree獲2.18億元新一輪融資