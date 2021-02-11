上半年該行的提取減值準備前之淨經營收入為250.5億元，按年少12.85%；經營支出75.82億元，按年少0.09%。期內淨利息收入159.42億元，按年少14.46%；淨服務費及佣金收入66.57億元，按年多22.48%。期內減值準備淨撥備為11.82億元，按年少13.47%。

今年第二季，該行提取減值準備前的經營溢利按季跌19.1％，至78.12億元；減值準備淨撥備8.59億元，按季多1.66倍。

經計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.10%，按年下降40個基點，主要由於市場利率下降。

今年6月底，一級資本比率17.61%﹐按年跌2.91個百分點，該行解釋是新股認購活動令資本比率短暫下降。

該行指，今年上半年，新冠肺炎疫情反覆，低利率環境持續，經營環境依然複雜嚴峻，銀行業經營收入受到壓力。該集團期內提取減值準備前之淨經營收入為250.5億元，按年減少36.93億元或12.8%，主要受市場利率下降影響，淨利息收入按年下跌。

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