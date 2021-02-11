中銀香港半年少賺17% 每股派息維持0.447元
文章日期：2021年8月30日 16:50
中銀香港（2388）公布今年上半年業績，上半年公司股東應佔溢利125.76億元，按年少17.31%，每股盈利1.1895元。上半年每股股息0.447元，按年持平。中銀香港今收報23.9元，無升跌。
上半年該行的提取減值準備前之淨經營收入為250.5億元，按年少12.85%；經營支出75.82億元，按年少0.09%。期內淨利息收入159.42億元，按年少14.46%；淨服務費及佣金收入66.57億元，按年多22.48%。期內減值準備淨撥備為11.82億元，按年少13.47%。
今年第二季，該行提取減值準備前的經營溢利按季跌19.1％，至78.12億元；減值準備淨撥備8.59億元，按季多1.66倍。
經計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為1.10%，按年下降40個基點，主要由於市場利率下降。
今年6月底，一級資本比率17.61%﹐按年跌2.91個百分點，該行解釋是新股認購活動令資本比率短暫下降。
該行指，今年上半年，新冠肺炎疫情反覆，低利率環境持續，經營環境依然複雜嚴峻，銀行業經營收入受到壓力。該集團期內提取減值準備前之淨經營收入為250.5億元，按年減少36.93億元或12.8%，主要受市場利率下降影響，淨利息收入按年下跌。
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