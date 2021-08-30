期內，營業額按年升13.7%至734.01億元，毛利率28.6%，較2020年中期的30.2%跌1.6個百分點。

期內，集團淨負債率為57.8%，資產負債率68%，現金短債比為1.9倍，維持三道綠線。集團中期賬面現金約為699.21億元，未動用銀行及金融機構融資額度約520億元。

集團預計下半年可售資源達2,206萬平方米，可售貨值達4,000億元，當中住宅類佔79%，一年以內佔74%，有信心完成全年3,000億元的銷售目標。

世茂今日收跌1.42%，報15.32元。

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