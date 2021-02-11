藍籌34隻升，19隻下跌，5隻無升跌。信義光能（0968）升9.39%，收報18.88元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升1.48%，收報158.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；龍湖（0960）跌3.04%，收報35.05元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.42%，收報93.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報77.8元，升8.89%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報36.25元，跌4.61%。

恒指續於10天線(25467.35點)爭持，收市收於其上，科指則未改10天線(6236.16點)及20天線(6468.73點)間波動的走勢。

北水南下合計淨流出41.71億元，較上日增加21.38%，連續第4日流出，累計流出115.66億元。南水北上合計淨流入18.87億元人民幣，較上日減少69.58%，連續第6日流入，累計流入198.84億元。

午後消息股表現

有贊科技（8083）改發新股主板上市，已遞交上市申請。收報0.82元，升12.33%。

阜豐集團（0546）上半年多賺56%，中期息9.8仙。收報2.71元，升7.97%。

萬科（2202）︰毛利率未來1-2年仍受壓，與恒大曾接觸惟未有實質合作。收報20.75元，跌6.95%。

融信服務（2207）中期多賺73.3%，不派息。創上市新高，見5.13元，收報5.06元，升3.27%。

日清食品（1475）中期少賺4.2%，不派息，計劃斥1.2億回購約1.07億股。收報5.3元，升2.91%。

建滔（0148）中期盈利升3.8倍中期息0.56元。收報38.75元，升2.79%。

建滔積層板（1888）半年多賺1倍派息0.3元。收報15.3元，升4.65%。

融創服務（1516）中期多賺1.5倍，不派息，在管面積增28%。收報20元，跌3.38%。

郵儲銀行（1658）：LPR轉換完成，短期衝擊貸款收益率最大因素已過。收報5.43元，跌0.73%。

深圳控股（0604）︰曾與恒大就地產物業項目接觸，未有實質進展。收報2.3元，跌0.86%。

招商局（0144）上半年盈利增2倍，中期息多22%派0.22元。收報12元，升2.56%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報2.7元，無升跌；中銀香港（2388）收報23.9元，無升跌；美團（3690）收報228.4元，升1.51%；世茂集團（0813）收報15.32元，跌1.42%；融創（1918）收報19.52元，升0.72%；恒大汽車（0708）收報6.05元，跌6.92%；恒騰（0136）收報3.55元，跌4.57%。

官媒：監管部門促券商加強監察「兩融套現」，切實維護市場秩序。券商股個別發展，海通證券（6837）收報7.09元，跌0.42%；中信証券（6030）收報19.52元，無升跌；華泰證券（6886）收報11.06元，升1.65%；中國銀河（6881）收報4.3元，升0.23%；光大證券（6178）收報6.17元，跌3.59%；招商證券（6099）收報11.94元，升2.58%；廣發証券（1776）收報13.62元，跌5.15%；國泰君安（2611）收報10.88元，跌0.73%。

佳兆業（1638）獲主席郭英成增持涉資1982.9萬。收報2.64元，升2.72%。

中國忠旺（1333）延遲公布業績。收報1.68元，無升跌。

信報：債券「南向通」有望國慶前啟動。港交所（0388）收報491.6元，升1.19%。

中石化（0386）中期轉賺逾391億人幣，每股中期派息0.16元。收報3.7元，升4.82%。

萬科（2202）半年純利逾110億人幣，按年少賺12%。收報20.75元，跌6.95%。

叙福樓（1978）中期多賺5.7%至2560萬，新引入特許品牌「The，Matcha，Tokyo」。收報0.94元，跌8.74%。

比亞迪（1211）上半年少賺三成，原材料上漲影響毛利率跌6.92個百分點。收報261.4元，跌0.38%。

海螺水泥（0914）受煤價大漲拖累，中期少賺近7%至149億。收報40元，跌2.56%。

小米集團（1810）績後連續兩天回購，涉資約3億。收報24.85元，無升跌。

南方航空（1055）上半年虧損收窄逾4成。收報4.42元，升1.14%。

中興（0763）中期多賺1.2倍至40億人幣，派息0.2人幣。收報26元，跌3.53%。

建行（0939）上半年多賺11%，8年最高盈利增速。收報5.58元，跌1.06%。

東瀛遊（6882）中期虧損擴大至6907萬，網購平台收入升2倍。收報0.45元，升5.88%。

深圳控股（0604）半年核心多賺1.1倍，手持恒大地產股份減值8億。收報2.3元，跌0.86%。

中芯國際（0981）上半年盈利增3.2倍，維持不派中期息。收報24.2元，跌0.21%。

中金（3908）中期盈利達50億，按年增長64%。收報18.1元，升2.14%。

鴻福堂（1446）中期盈利大跌近七成至730萬。收報0.47元，跌2.08%。

飛魚科技（1022）中期虧損871.1萬人幣，不派息。收報0.64元，跌7.25%。

長城汽車（2333）上半年多賺2.1倍，績前升近半成。收報35.8元，升6.87%。

新世界百貨中國（0825）發「盈警」，料中期虧損收窄至2.3億。收報1.29元，升2.38%。

環球信貸（1669）中期盈利倒22%，淨息差上升。收報0.63元，跌1.56%。

盛諾集團（1418）中期虧轉盈賺942萬，不派息。收報0.305元，跌11.59%。

新晨中國動力（1148）夥理想設新能源車發動機公司。收報0.66元，升17.86%。

香格里拉（0069）中期EBITDA回復正數，股東虧損5980萬美元。收報6.64元，升1.84%。

永旺（0984）中期虧損擴大至2.45億派息3仙，下半年再開10間門店。收報1.53元，跌1.92%。

李寧（2331）斥10.34億購上海8層辦公樓及128個車位。收報101.4元，升3.21%。

世華（0685）首季虧損按年減少66%至190.4萬美元。收報0.34元，無升跌。

吉利（0175）：極氪引英特爾、寧德時代等投資者。收報26.9元，升4.26%。

工行（1398）上半年多賺近一成，第二季增長21%。收報4.34元，無升跌。

郵儲行（1658）上半年多賺22%，不派息。收報5.43元，跌0.73%。

萬華媒體（0426）首季虧損420萬，仍持有毛記（1716）1200萬股。收報0.195元，無升跌。

新特能源（1799）中期純利大增704倍，不派息。收報20.85元，升0.97%。

交通銀行（3328）半年多賺15%，核心一級資本充足率降至10.59%。收報4.43元，升0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.99元，收報4.96元，升9.01%；波司登（3998）創上市新高，見6.49元，收報6.29元，升3.8%；福萊特玻璃（6865）創上市新高，見43.45元，收報43元，升12.27%；龍源電力（0916）創上市新高，見16.52元，收報16.26元，升14.83%；科濟藥業（2171）創上市新高，見39.1元，收報39.1元，升6.98%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.71元，收報4.69元，升10.35%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.1元，收報1.99元，跌3.4%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；太平洋航運（2343）創52周高，見4.25元，收報4.24元，升2.66%；進智公交（0077）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升6.85%；南方錳業（1091）創52周高，見1.89元，收報1.65元，跌0.6%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.45元，收報1.36元，升8.8%。

破底股方面

破底股包括，建業新生活（9983）創上市新低，見5.49元，收報5.55元，跌1.6%；復宏漢霖（2696）創上市新低，見26.35元，收報26.85元，跌0.56%；康諾亞（2162）創上市新低，見47.05元，收報47.35元，跌6.14%；普天通信（1720）創上市新低，見0.32元，收報0.38元，跌11.63%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.9元，收報4.9元，跌6.31%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.8元，收報0.85元，升2.41%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見10.44元，收報10.7元，跌6.14%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.01元，收報2.06元，跌4.63%；通達（0698）見52周低0.246元，收報0.249元，跌6.04%；宇華教育（6169）見52周低3.95元，收報4.15元，升0.73%；啟明醫療（2500）見52周低36.95元，收報38.45元，升2.53%；中生製藥（1177）見52周低6.18元，收報6.35元，升1.76%；愛康醫療（1789）見52周低7.55元，收報7.93元，升3.39%；金山軟件（3888）見52周低27.55元，收報28.4元，跌2.07%；嘉華國際（0173）見52周低3.43元，收報3.44元，跌0.58%；大家樂（0341）見52周低13.78元，收報13.88元，跌0.43%；易鑫集團（2858）見52周低1.54元，收報1.59元，升0.63%；大豐港（8310）見52周低0.122元，收報0.122元，跌4.69%。

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