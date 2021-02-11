集團首席市場官歐曉峰話，今次融資幫助佢哋係加快拓展內地同國際市場步伐，未來打算推出高蛋白、高鈣，以及生酮等新配方，繼續將科技融入食品，塑造成為大家心目中嘅未來食品。

品牌將自己定位做「新沙律」，將食用沙律轉型至飲用沙律，食埋新奶類同新肉類條水。集團今年6月嘅銷量按年增長245%，創立2年已經收支平衡，打算未來一年會加快推廣品牌，衝出亞洲，目標年銷售額為10億元，更籌劃4年內係香港上市。

美名為「新沙律」，講白啲就即是高纖粉，與其係咁，筆者就覺得大家日常食多條菜，見字飲水，唔係仲好咩？唔使等未來食品都做到！

文：小明

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