財經花生｜「新沙律」高纖粉「Allklear全清」擬4年內上市 港姐冠軍謝嘉怡有份
文章日期：2021年8月30日 15:55
營養補充品「Allklear全清」今日宣布完成金額千萬元嘅Pre-A輪融資，由中資風投基金戈壁創投領投、2020年港姐冠軍謝嘉怡私人投資、大正創投、Vectr Ventures、以及Novel Tycoon等跟投。完成融資後，集團估值將逾億元。謝嘉怡唔單止斥資7位數投資，仲親力親為出任品牌嘅首席品牌官。
集團首席市場官歐曉峰話，今次融資幫助佢哋係加快拓展內地同國際市場步伐，未來打算推出高蛋白、高鈣，以及生酮等新配方，繼續將科技融入食品，塑造成為大家心目中嘅未來食品。
品牌將自己定位做「新沙律」，將食用沙律轉型至飲用沙律，食埋新奶類同新肉類條水。集團今年6月嘅銷量按年增長245%，創立2年已經收支平衡，打算未來一年會加快推廣品牌，衝出亞洲，目標年銷售額為10億元，更籌劃4年內係香港上市。
美名為「新沙律」，講白啲就即是高纖粉，與其係咁，筆者就覺得大家日常食多條菜，見字飲水，唔係仲好咩？唔使等未來食品都做到！
文：小明
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