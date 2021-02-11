該行新商業銀行客戶現經Commercial Bank Gateway網上平台開戶，最快三日便能辦妥。Gateway平台於網上運作，新客戶無須再處理紙本文件，並能以數碼方式完成「了解你的客戶」（Know Your Customer）流程，以電子簽名辦理開戶程序。除數碼開戶外，花旗商業銀行將繼續擴充Gateway服務至涵蓋企業貸款。客戶將可透過該平台申請貸款、填寫信貸查詢表格，並於整個貸款批授過程中，實時收取信息。 Gateway Lending將首先在香港推出，隨後到其他亞太區市場。

花旗指，按2000年全年收入計算，香港是花旗商業銀行全球第三大市場，僅次於美國和墨西哥。 為配合業務發展，花旗商業銀行將在香港增聘100人。

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