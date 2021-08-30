碧桂園服務上半年收入按年增84%，盈利升61%至21億元人民幣，兩者都月初盈利預告。期內集團物業管理服務的收費管理面積按年增34%，當中，獨立第三方的物業收費管理面積升46%，佔比按年上升2.4個百分點至約29.3%。集團上半年新增合同管理面積約56%來自於第三方外拓，反映集團品牌拓展成為規模增長的重要來源。公司龍頭地位，加上盈利能見度較高，都被看好視作行業首選。

碧桂園服務股價上月跌至50元附近喘定，但走勢波動，近日重上10天線及20天線，走勢轉穩迹象。短線上望料於65元有較大阻力。回調料於10天線58元有支持。

劉思明

投資版副主編