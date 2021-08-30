【有片：選股王】物管股蠢蠢欲動 碧桂園服務龍頭首選
文章日期：2021年8月30日 12:53
恒指低開後最多跌188點、低見25219點回升，最多倒升144點，半日收報25,495點，升88點或0.35%。大市半日成交額760億元。藍籌股騰訊（0700）、比亞迪股份（1211）、友邦（1299）偏軟跌1%、2%。電動車、鋰電原料、光伏、新能源都受到追捧，贛鋒（1772）升6%，信義光能（0968）長城汽車（2333）升8%。生物科技、航運、金屬礦石、石油煤炭向好。中石油（0857）升近半成。另濠賭、電子產品部件股做好。內房股未見起色，物管股卻蠢蠢欲動，碧桂園服務（6098）可取。
碧桂園服務上半年收入按年增84%，盈利升61%至21億元人民幣，兩者都月初盈利預告。期內集團物業管理服務的收費管理面積按年增34%，當中，獨立第三方的物業收費管理面積升46%，佔比按年上升2.4個百分點至約29.3%。集團上半年新增合同管理面積約56%來自於第三方外拓，反映集團品牌拓展成為規模增長的重要來源。公司龍頭地位，加上盈利能見度較高，都被看好視作行業首選。
碧桂園服務股價上月跌至50元附近喘定，但走勢波動，近日重上10天線及20天線，走勢轉穩迹象。短線上望料於65元有較大阻力。回調料於10天線58元有支持。
劉思明