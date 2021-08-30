有贊科技改發新股主板上市 已遞交上市申請
文章日期：2021年8月30日 13:10
中國有贊（8083）於今年二月擬折讓三成私有化，並計劃以「有贊科技」到主板上市，惟一直未獲聯交所批准。集團今日公布，有贊科技於今日（8月30日）再次重次申請於主板上市，惟由原來的介紹方式上市，改為發售新股上市。
集團原私有化計劃，是由大股東持有的BetaCafe建議向公司股東分派公司持有的有贊科技股份，有關股份擬以介紹方式在聯交所主板上市，並將中國有贊退市。
惟今次有贊科技重新提交上市申請，提到BetaCafe要求更新建議的若干條款，當中包括有贊科技股份改以發售新股份，而非以介紹上市的方式上市﹔刪除規則的先決條件，亦即聯交所 已原則上批准有贊科技在聯交所上市一項﹔以及增加有關由有贊科技及包銷商就有贊科技訂立包銷協議的一項新計劃條件等。
集團指，除上述改動外，建議並無其他變更，包括計劃代價、分派條件及根據分派有權按比例收取就每股中國有贊股份所分派的有贊科技股份並無變更，而所有計劃先決條件均已達成。
據聯文所資料，有贊科技已於今日重新遞文上市申請文件，進度為處理中。更新後的文件披露，集團今年上半年虧損2.973億元人民幣，較2020年中期虧損1.475億元再擴大，收入按年跌6%至6.7億元人民幣。
通告指，有贊科技上市旨在釋放有贊科技的增長潛力，進一步發展SaaS業務，並籌集資金支持SaaS業務的發展。 有贊科技上市，包括發售新股份預期將使有贊科技能夠量化其股權的市場價格；擴充其投資者基礎；及為其提供新資金來源。
有贊科技擬將上市籌得淨額用於提升其研發能力及改善其資訊科技基礎設施；提升其銷 售及營銷能力，以及品牌知名度；選擇性戰略投資及收購；作營運資金及一般公司用途。
股份午後開市暫升一成一，報0.81元。
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