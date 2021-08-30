萬科︰毛利率未來1-2年仍受壓 與恒大曾接觸惟未有實質合作
文章日期：2021年8月30日 12:40
萬科（2202）上半年少賺11.7%至110.47億元人民幣（下同），業績罕有倒退，令萬科股價早市一度跌7.6%，半日收市仍跌5.38%。有投資者在業績會上提出，對上一次半年倒退已是2008年，總裁祝九勝亦形容自己如「期中考成績沒考好」的學生，當中主要受三方面影響，包括銷售規模增長有限，房地產開發及相關資產經營業務的結算毛利率按年跌超過6個百分點至18%影響，及萬科由2014年開發轉向房地產的開發、經營及服務的項目未充分體現出來所致。
他解釋指，相比起同行的結轉速度，上半年萬科的實現結算收入按年僅增11.9%至1,443.3億元， 屬於比較低水平，開發利潤率也因為項目在2017至2020年間的地價佔比損耗較大，導致毛利率的下跌。雖然萬科上半年的銷售有所增長，但不足以對沖利潤率的下降，而毛利率下降將反映在銷售至結算，預期未來一至兩年毛利率仍會持續受壓。
萬科近年深化轉型，集團亦強調下半年起會加快從房地產開發為主，轉向不動產開發、經營、服務並重。問到同行這部分做得比較好，但祝九勝表示，目前萬科的轉型項目仍未充分體現出來，集團自2014年開始轉型，雖然建立新的能力難度很大，但目前看來新業務的貢獻或經營、服務業務都很好及成功，只是相對傳統業務的貢獻還是有限，但將會在未來反映，特別是一家企業的價值，及中長期的估值。
至於早前傳萬科曾與中國恒大（3333）接洽有關收購恒大物業（6666）股權一事，祝九勝表示，集團以往已與恒大有項目層面的合作，最近亦與恒大有接觸及探討，惟未有實質性的更多合作。至於已拖延良久的入股泰禾一事，萬科有小組與泰禾密切聯繫，亦會提供專業的建議及幫忙，若符合入股條件才會履行合約。
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