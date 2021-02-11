張金良又指出中長期而言，該行存貸比正在提升，因為貸款收益率比存款𠇲息率高，因此可以提高淨息差。該行存貸比由2016年上市的不足50%，到明年預期可提升至60%。存款利息成本方面，6月21日人行改變市場利率定價自律機制，總體可降低銀行業負債成本，郵儲的存款佔整體負債95%，因此調整對他們更為有利。另外今年下半年將有2000多億人民幣3年期結構性存款到期，該行積極降低高息存款，不論客戶續存或轉為理財產品，皆有助降低負債成本。

郵儲行上半年信貸減值損失降12.31%，不良貸款率按季降0.03個百分點，副行長姚紅表示，今年上半年中國經濟恢復，該行客戶期內新生不良顯著下降，同時增加處理現有不良貸款，帶動貸備覆蓋率上升，資產質量穩定。

上半年郵儲行的信貸成本0.53%，較去年全年降0.45個百分點，姚紅表示去年針對新冠肺炎疫情作一次性撥備減值，今年則疫情穩定受控，企業客戶恢復生產正常還款，釋放一部分減值，資產減值計提亦有所下降。不過該行仍需前瞻性考慮疫情發展和經濟緩復受內外部影響，因此將繼續審慎地作前瞻性撥備，該行整體抗壓能力較強，有信心資產質量可保持在同業中較佳水平。

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