深圳控股︰曾與恒大就地產物業項目接觸 未有實質進展
文章日期：2021年8月30日 12:12
深圳控股（0604）上半年受累於恒大地產投資需減值約8億元，深圳控股副總裁嚴中宇表示，自2017年投資恒大地產起，前項投資效果不錯獲分紅20億元，但近期一些傳聞，雖然中國恒大（3333）已做了澄清，降負債也看到成效，認為降債需要過程，建議投資者及媒體關注恒大的公告，而非各式各樣的傳聞，也要「辨一辨傳聞真實性」。
對於中國恒大要賣產救公司，嚴中宇表示一直有與恒大就地產、物業項目做溝通，也有接觸，但未有實質性的進展，將會密切關注市場變化，繼續支持恒大地產的發展，也會探索合作機會。
至於問題恒大地產投資對公司的影響，嚴中宇表示，留意到中國恒大的中期虧損比較大，也關注到股價下跌，會高度關注情況，但本身公司和恒大管理層的溝通非常暢通，會繼續密切溝通。
談到各種新調控政策對於公司影響，副總裁徐恩利表示，目前的確因為政策對價格、流程上的規範及資金審慎等，拉長項目周期，特別是非住宅項目的受到更大的影響，因為在限貸方面，銀行也會比較嚴格審查資金來源，同行也受此影響，但目前公司主要銷售產品除了非住宅的公寓、廠房等外，主要是大灣區、長三角及其他核心一二線城市的住宅項目，故目前情況仍符合公司年初計劃及預期，會繼續做好各項措施及銷售計劃，確保項目如期開售，及加強與政府溝通。
問到同行賣樓打折的問題，管理層表示，不清楚同行做法，估計部分或因自身需求或資金緊張，需要採取折價手段快速回籠，但集團項目主要在大灣區及長三角，以及核心一二線城市，加上目前住宅項目仍有一二手倒掛的情況，故未有考慮以降價的形式促銷。相反，在非住宅項目，由於目前信貸限制及供大於求的情況，會結合銷售情況及全年策略做一些促銷手段。
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