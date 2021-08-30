恒指半日先跌後回升88點 北水連續第4日流出 科指升0.76%
文章日期：2021年8月30日 12:08
恒指半日先跌後回升，今早低開1點後，曾跌最多188點，其後倒升最多升144點，高低波幅332點。恒指半日升88點或0.35%，報25495點，成交金額760億元；國指升12點或0.14%，報8970點。恒生科技指數收報6370點，升0.76%。
恒指半日重上10天線(25462.99點)，科指續於10天線(6234.1點)及20天線(6467.71點)之間。
藍籌41隻升，17隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升8.11%，收報18.66元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升3.36%，收報119.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；蒙牛（2319）跌3.13%，收報44.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.57%，收報93.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報76.65元，升7.28%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報51.2元，跌4.83%。
北水南下合計淨流出17.24億元，較上日減少49.83%，連續第4日流出，累計流出91.19億元。南水北上合計淨流入11.4億元人民幣，較上日減少81.62%，連續第6日流入，累計流入191.37億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報2.71元，升0.37%；中銀香港（2388）收報24.15元，升1.05%；美團（3690）收報225.8元，升0.36%；世茂集團（0813）收報15.26元，跌1.8%；融創（1918）收報19.48元，升0.52%；恒大汽車（0708）收報5.84元，跌10.15%；恒騰（0136）收報3.54元，跌4.84%。
佳兆業（1638）獲主席郭英成增持涉資1982.9萬。收報2.65元，升3.11%。
信報：債券「南向通」有望國慶前啟動。港交所（0388）收報490.4元，升0.95%。
中石化（0386）中期轉賺逾391億人幣，每股中期派息0.16元。收報3.68元，升4.25%。
萬科（2202）半年純利逾110億人幣，按年少賺12%。收報21.1元，跌5.38%。
叙福樓（1978）中期多賺5.7%至2560萬，新引入特許品牌「The，Matcha，Tokyo」。收報0.93元，跌9.71%。
比亞迪（1211）上半年少賺三成，原材料上漲影響毛利率跌6.92個百分點。收報259.4元，跌1.14%。
海螺水泥（0914）受煤價大漲拖累，中期少賺近7%至149億。收報38.65元，跌5.85%。
小米集團（1810）績後連續兩天回購，涉資約3億。收報24.9元，升0.2%。
中興（0763）中期多賺1.2倍至40億人幣，派息0.2人幣。收報25.1元，跌6.86%。
建行（0939）上半年多賺11%，8年最高盈利增速。收報5.58元，跌1.06%。
東瀛遊（6882）中期虧損擴大至6907萬，網購平台收入升2倍。收報0.47元，升10.59%。
深圳控股（0604）半年核心多賺1.1倍，手持恒大地產股份減值8億。收報2.29元，跌1.29%。
中芯國際（0981）上半年盈利增3.2倍，維持不派中期息。收報24.2元，跌0.21%。
中金（3908）中期盈利達50億，按年增長64%。收報17.94元，升1.24%。
鴻福堂（1446）中期盈利大跌近七成至730萬。收報0.47元，跌2.08%。
飛魚科技（1022）中期虧損871.1萬人幣，不派息。收報0.64元，跌7.25%。
長城汽車（2333）上半年多賺2.1倍，績前升近半成。收報36.15元，升7.91%。
新世界百貨中國（0825）發「盈警」，料中期虧損收窄至2.3億。收報1.26元，無升跌。
環球信貸（1669）中期盈利倒22%，淨息差上升。收報0.64元，無升跌。
盛諾集團（1418）中期虧轉盈賺942萬，不派息。收報0.385元，升11.59%。
新晨中國動力（1148）夥理想設新能源車發動機公司。收報0.71元，升26.79%。
香格里拉（0069）中期EBITDA回復正數，股東虧損5980萬美元。收報6.7元，升2.76%。
永旺（0984）中期虧損擴大至2.45億派息3仙，下半年再開10間門店。收報1.54元，跌1.28%。
李寧（2331）斥10.34億購上海8層辦公樓及128個車位。收報99.4元，升1.17%。
世華（0685）首季虧損按年減少66%至190.4萬美元。收報0.34元，無升跌。
吉利（0175）：極氪引英特爾、寧德時代等投資者。收報26.95元，升4.46%。
工行（1398）上半年多賺近一成，第二季增長21%。)收報4.33元，跌0.23%。
郵儲行（1658）上半年多賺22%，不派息。收報5.49元，升0.37%。
萬華媒體（0426）首季虧損420萬，仍持有毛記（1716）1200萬股。收報0.195元，無升跌。
交通銀行（3328）半年多賺15%，核心一級資本充足率降至10.59%。收報4.45元，升1.14%。
破頂股表現
破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見4.94元，收報4.92元，升0.41%；波司登（3998）創上市新高，見6.49元，收報6.27元，升3.47%；龍源電力（0916）創上市新高，見16.28元，收報16.26元，升14.83%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.68元，收報4.61元，升8.47%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.1元，收報1.95元，跌5.34%；南方錳業（1091）創52周高，見1.89元，收報1.85元，升11.45%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.45元，收報1.44元，升15.2%。
破底股方面
破底股包括，普天通信（1720）創上市新低，見0.32元，收報0.375元，跌12.79%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.9元，收報4.96元，跌5.16%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.8元，收報0.88元，升6.02%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.01元，收報2.12元，跌1.85%；通達（0698）見52周低0.246元，收報0.248元，跌6.42%；宇華教育（6169）見52周低4元，收報4.1元，跌0.49%；啟明醫療（2500）見52周低36.95元，收報38.25元，升2%；中生製藥（1177）見52周低6.18元，收報6.32元，升1.28%；愛康醫療（1789）見52周低7.55元，收報7.79元，升1.56%；金山軟件（3888）見52周低27.55元，收報27.9元，跌3.79%；嘉華國際（0173）見52周低3.43元，收報3.44元，跌0.58%；大家樂（0341）見52周低13.78元，收報13.88元，跌0.43%；易鑫集團（2858）見52周低1.54元，收報1.58元，無升跌。
其他報道