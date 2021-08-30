恒指半日先跌後回升，今早低開1點後，曾跌最多188點，其後倒升最多升144點，高低波幅332點。恒指半日升88點或0.35%，報25495點，成交金額760億元；國指升12點或0.14%，報8970點。恒生科技指數收報6370點，升0.76%。