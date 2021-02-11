港元現報7.7889元貶值13點子，曾貶值最多22點子，報7.7898元，亦曾升值最多3點子，報7.7873元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.0392%；1星期HIBOR升0.41點子至0.04214%；2星期HIBOR升0.6點子至0.05357%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.2點子至0.14271%；6個月期HIBOR升0.01點子至0.24906%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.35196%。

美元指數現報92.622貶值0.064點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.086%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0198%，終止單日收窄，利差是2021年8月24日後最高，當日差距為-0.0191%

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