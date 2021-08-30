恒指低開1點 比亞迪跌2.8% 恒汽績前升6% 美團升1.7%
文章日期：2021年8月30日 09:28
恒指今早低開1點或0.01%，報25406點，成交金額29億元；國指今早高開0點或0.01%，報8957點。恒生科技指數開市報6327點，升0.09%。
恒指續低於10天線(25454.05點)，科指則於10天線(6229.83點)及20天線(6465.57點)之間。
藍籌14隻升，27隻下跌，17隻無升跌。吉利（0175）升2.71%，報26.5元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.78%，報229元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；碧桂園（2007）跌3.16%，報8.27元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪（1211）跌2.82%，報255元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報28.35元，升2.53%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報51元，跌5.2%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報2.7元，無升跌；中銀香港（2388）開市報23.75元，跌0.63%；美團（3690）開市報229元，升1.78%；世茂集團（0813）開市報15.54元，無升跌；融創（1918）開市報19.42元，升0.21%；恒大汽車（0708）開市報6.9元，升6.15%；恒騰（0136）開市報3.77元，升1.34%。
佳兆業（1638）獲主席郭英成增持涉資1982.9萬。開市報2.61元，升1.56%。
中國忠旺（1333）延遲公布業績。今早停牌，停牌前報1.68元。
信報：債券「南向通」有望國慶前啟動。港交所（0388）開市報485.8元，無升跌。
中石化（0386）中期轉賺逾391億人幣，每股中期派息0.16元。開市報3.61元，升2.27%。
萬科（2202）半年純利逾110億人幣，按年少賺12%。開市報21.55元，跌3.36%。
叙福樓（1978）中期多賺5.7%至2560萬，新引入特許品牌「The，Matcha，Tokyo」。無成交，報1.03元。
比亞迪（1211）上半年少賺三成，原材料上漲影響毛利率跌6.92個百分點。開市報255元，跌2.82%。
海螺水泥（0914）受煤價大漲拖累，中期少賺近7%至149億。開市報40.85元，跌0.49%。
小米集團（1810）績後連續兩天回購，涉資約3億。開市報24.85元，無升跌。
南方航空（1055）上半年虧損收窄逾4成。無成交，報4.37元。
中興（0763）中期多賺1.2倍至40億人幣，派息0.2人幣。開市報26.1元，跌3.15%。
建行（0939）上半年多賺11%，8年最高盈利增速。開市報5.61元，跌0.53%。
東瀛遊（6882）中期虧損擴大至6907萬，網購平台收入升2倍。無成交，報0.425元。
深圳控股（0604）半年核心多賺1.1倍，手持恒大地產股份減值8億。無成交，報2.32元。
中芯國際（0981）上半年盈利增3.2倍，維持不派中期息。開市報24.45元，升0.82%。
中金（3908）中期盈利達50億，按年增長64%。開市報18元，升1.58%。
鴻福堂（1446）中期盈利大跌近七成至730萬。無成交，報0.48元。
飛魚科技（1022）中期虧損871.1萬人幣，不派息。開市報0.66元，跌4.35%。
長城汽車（2333）上半年多賺2.1倍，績前升近半成。開市報33.95元，升1.34%。
新世界百貨中國（0825）發「盈警」，料中期虧損收窄至2.3億。無成交，報1.26元。
環球信貸（1669）中期盈利倒22%，淨息差上升。無成交，報0.64元。
盛諾集團（1418）中期虧轉盈賺942萬，不派息。無成交，報0.345元。
新晨中國動力（1148）夥理想設新能源車發動機公司。開市報0.64元，升14.29%。
香格里拉（0069）中期EBITDA回復正數，股東虧損5980萬美元。無成交，報6.52元。
永旺（0984）中期虧損擴大至2.45億派息3仙，下半年再開10間門店。無成交，報1.56元。
李寧（2331）斥10.34億購上海8層辦公樓及128個車位。開市報99元，升0.76%。
世華（0685）首季虧損按年減少66%至190.4萬美元。無成交，報0.34元。
吉利（0175）：極氪引英特爾、寧德時代等投資者。開市報26.5元，升2.71%。
工行（1398）上半年多賺近一成，第二季增長21%。開市報4.31元，跌0.69%。
郵儲行（1658）上半年多賺22%，不派息。開市報5.44元，跌0.55%。
萬華媒體（0426）首季虧損420萬，仍持有毛記（1716）1200萬股。無成交，報0.195元。
新特能源（1799）中期純利大增704倍，不派息。開市報21.15元，升2.42%。
交通銀行（3328）半年多賺15%，核心一級資本充足率降至10.59%。開市報4.4元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.09元，開市報2.09元，升1.46%。