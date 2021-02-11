港股ADR跌26點 夜期高水17點 美期亞股個別發展 中行、美團等業績
文章日期：2021年8月30日 08:56
美股上周向上，港股ADR跌26點或0.1%，報25380點，即月恒指夜期升59點，高水17點，報25425點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.54%，折合報459.2元；阿里巴巴（9988）跌0.42%，折合報155.25元；美團（3690）跌0.01%，折合報224.97元；匯控（0005）升0.69%，折合報42.29元；建行（0939）跌0.51%，折合報5.61元。
道期現跌0.059%；標期現跌0.02%；納期現升0.04%。日股現升0.62%，韓股現升0.52%，澳股現跌0.08%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，中行（3988）、中銀香港（2388）、美團（3690）、世茂集團（0813）、融創中國（1918）、恒大汽車（0708）、恒騰（0136）等。
佳兆業（1638）獲主席郭英成增持涉資1982.9萬。
中國忠旺（1333）延遲公布業績。
信報：債券「南向通」有望國慶前啟動。
中石化（0386）中期轉賺逾391億人幣，每股中期派息0.16元。
萬科（2202）半年純利逾110億人幣，按年少賺12%。
叙福樓（1978）中期多賺5.7%至2560萬，新引入特許品牌「The，Matcha，Tokyo」。
比亞迪（1211）上半年少賺三成，原材料上漲影響毛利率跌6.92個百分點。
海螺水泥（0914）受煤價大漲拖累，中期少賺近7%至149億。
小米集團（1810）績後連續兩天回購，涉資約3億。
南方航空（1055）上半年虧損收窄逾4成。
中興（0763）中期多賺1.2倍至40億人幣，派息0.2人幣。
建行（0939）上半年多賺11%，8年最高盈利增速。
東瀛遊（6882）中期虧損擴大至6907萬，網購平台收入升2倍。
深圳控股（0604）半年核心多賺1.1倍，手持恒大地產股份減值8億。
中芯國際（0981）上半年盈利增3.2倍，維持不派中期息。
中金（3908）中期盈利達50億，按年增長64%。
鴻福堂（1446）中期盈利大跌近七成至730萬。
飛魚科技（1022）中期虧損871.1萬人幣，不派息。
長城汽車（2333）上半年多賺2.1倍，績前升近半成。
新世界百貨中國（0825）發「盈警」，料中期虧損收窄至2.3億。
環球信貸（1669）中期盈利倒22%，淨息差上升。
盛諾集團（1418）中期虧轉盈賺942萬，不派息。
新晨中國動力（1148）夥理想設新能源車發動機公司。
香格里拉（0069）中期EBITDA回復正數，股東虧損5980萬美元。
永旺（0984）中期虧損擴大至2.45億派息3仙，下半年再開10間門店。
李寧（2331）斥10.34億購上海8層辦公樓及128個車位。
世華（0685）首季虧損按年減少66%至190.4萬美元。
吉利（0175）：極氪引英特爾、寧德時代等投資者。
工行（1398）上半年多賺近一成，第二季增長21%。
郵儲行（1658）上半年多賺22%，不派息。
萬華媒體（0426）首季虧損420萬，仍持有毛記（1716）1200萬股。
新特能源（1799）中期純利大增704倍，不派息。
交通銀行（3328）半年多賺15%，核心一級資本充足率降至10.59%。
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