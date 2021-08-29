中國華融在3月由於末按時披露年報，4月起至今仍在停牌，公告未有提及復牌時間表。華融原董事長賴小民今年初因貪腐問題已被判死刑，集團在公告中批評，賴小民的「激進經營、無序擴張」導致公司嚴重偏離主業，集團去年度全面審視評估經營資產風險，確認信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了重大影響，直指為「賴小民任職期間激進經營造成的風險集中顯現」。根據業績公告，華融去年度確認信用減值金額高達976.8億元。

中國華融預計，金融資產管理行業，受疫情衝擊和前期經濟下行影響，預計在今後一段時期不良貸款餘額將會較快增長，相關金融機構將進一步加大不良資產處置力度，確保更快更多地處置不良資產。

集團同日公布，今年上半年淨利潤按年跌24.6％至1.58億元，每股盈利0.004元，按年跌20％，收入升0.8％至460.63億元。集團表示，不良資產經營業務仍是核心業務，為主要收入和利潤的主要來源，上半年該業務收入按年跌9％至152.68億元。收入減少主要由於減少非金涉房等項目投放。