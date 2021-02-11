萬科上半年實現營業收入1,671.1億元，按年增長14.2%；營業收入中，來自房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為1,575.3 億元，按年增加14.03%，佔營業收入比率為94.3%，上半年房地產開發及相關資產經營業務的結算毛利率為18%，按年跌6.02 個百分點；來自物業服務的營業收入為85.7億元，按年增加28.02%，佔營業收入比率為5.1%。

據集團披露上半年「萬物雲」實現營業收入103.8 億元，按年增長 33.3%。其中住宅物業服務收入57.1億元，佔比 55.0%；商業物業及設施服務31.6億元，佔比 30.4%；智慧城市服務6.3億元，佔比6.1%；社區生活服務收入5.6億元，佔比5.4%；萬物成長收入3.2億元，佔比3.1%。

商業開發及運營方面，集團上半年商業（包括非併表項目）業務營收36.29億元，按年升19%，其中，印力管理的商業項目營業收入 24.53 億元，按年增長 21.6%。截至報告期末，集團已開業項目整體出租率 92.3%，其中穩定發展期的商業項目出租率 93.9%。

上半年集團的淨負債率為20.21%，較去年底升2.12個百分點，資產負債率為81.4%，較去年底升0.12個百分點。