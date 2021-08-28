相關措施包括，將所有涉明星藝人榜單、應援集資類小程序下線整改；嚴禁未經授權的個人或組織將註冊明星粉絲團賬號；加大力度清理粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、應援集資、刷量控評、誘導未成年人追星等各類有害信息；進一步清理以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲群組，從嚴處置群組管理員，以及杜絕未成年人參與應援消費，嚴禁其創建或管理粉絲群組。

此外，微博昨日亦公布，就加大「飯圈」綜合治理，淨化網絡風氣，反對一切無底線、非理性的追星行為，昨日已全面下架明星、CP、音樂分類的「超級話題」（簡稱超話）排行。

微博表示，下一步將會要求所有昵稱中含粉絲組織賬號，限期兩周內必須獲得明星與經紀公司授權，未獲得授權將做禁言處罰直到獲得授權，公司必須加強對此類賬號的溝通管理；微博將推出娛樂營銷號違規行為處置細則，對發布造謠傳謠、宣揚抵制、低俗八卦等內容的營銷號進行處罰，以及對組織攻擊謾罵、發布互撕引戰，和到政府、央媒官微下尋釁滋事，為明星刷量控評的行為從嚴從重處罰。