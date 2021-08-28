昨日小型股表現更強，羅素2000指數升2.85%。總結全周，羅素2000指數急升5.05%，納指升2.82%，標指升1.52%，道指上升0.96%，皆扭轉上周下跌。

費城半導體指數延續周初以來強勢，升1.96%再接近歷史新高，設備股Lam Research（美：LRCX）升4.14%，應用物料（美：AMAT）升3.06%，而AMD（美：AMD）和Ｎvidia（美：NVDA）分別升3.85%和2.57%。多隻龍頭科技股亦表現不錯，Tesla（美：TSLA）升1.52%，亞馬遜（美：AMZN）升1.01%。此外，曼聯確認球星C朗拿度將會回歸，帶動股價（美：MANU）上升5.84%。

鮑威爾沒有具體說明削減買債和上調利率的進程，較其他聯儲局官員，例如聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德和克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特的立場更為鴿派。Harvest Volatility Management研究和交易主管Mike Zigmont表示，市場正消化聯儲局持鴿派立場，亦有投資者反射性逢低買入。目前市場樂見聯儲局每月繼續向市場注入流動性，局方正在讓資產價格上升。

不過，路透社昨日引述消息指，中國擬禁掌握步及潛在安全風險數據的企業在境外上市，納斯達克金龍中國指數逆市下跌1.08%。阿里巴巴（美：BABA）折合收報155.52港元，比港股低收0.24%，嗶哩嗶哩（美：BILI）折合收報584.83港元，比港股低收3.41%。恒指夜期收報25425點，上升0.23%，高水17點，ADR港股比例指數報25538點，上升0.51%。