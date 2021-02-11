初步文件顯示，集團在亞洲五個國家及地區的340多個城市開展業務，主要提供通過智能派單系統將托運人與附近司機進行實時匹配的平台服務，以及為中小企提供API服務，以及為具經常性物流需求的企業客戶定制物流解決方案的企業服務，企業客戶包括超市、餐廳、建材供應商、家具零售商、社區團購平台、電商平台及政府組織。

截至今年4月底止，集團收入錄得1.93億元（人民幣，下同），去年同期為1.28億元，按年增長50.9%。收入主要來自海外企業服務，佔比達39.6%；其次為中國內地平台服務，貢獻6033.2萬元，佔31.2%。公司經調整淨虧損為5178萬元，比起2019年及2020年的經調整淨虧損為3.97億元及1.85億元，虧損大幅收窄。

集團旗下主要包括香港和海外市場的「GOGOX」及中國內地的「快狗打車」兩個品牌，期內有約2480萬名註冊托運人及450萬名註冊司機。於2020年，集團完成來自約320萬名托運人的2710萬份托運訂單，產生的交易總額為27億元。全年收入共有5.3億元，較2019年全年收入5.48億元微跌，但較2018年的4.53億元有所增長。

資料顯示，58同城旗下58到家直接持有58 Freight總發行股本約51.20%的權益。